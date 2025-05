La exvicepresidenta mostró preocupación por las posibles responsabilidades del uniformado : “Esto me parece absolutamente grave porque una persona que estaba encargada de proteger mi vida, aparentemente, está vinculado a un delito. Fue una persona de la más absoluta confianza”.

Quiero referirme con claridad a la noticia sobre la captura del señor Fabián Cuestas, quien hasta hace 3 meses hizo parte de mi esquema de seguridad. Esta información me sorprendió profundamente y me parece de la mayor gravedad. Que un miembro de la Policía, vinculado a una red… pic.twitter.com/a5evr66YL3

Ella no ocultó su molestia porque, a pesar de los dos años de investigación, nunca la alertaron: “No me hizo ninguna advertencia sobre la situación de Fabián. Esto muestra fallas graves en los controles internos y en la contrainteligencia de la Policía Nacional. Yo también he podido ser víctima”.