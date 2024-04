Exministro de Justicia Wilson Ruiz interpuso recurso por incumplimiento del Gobierno a decreto del cese al fuego con disidencias de las Farc

Avendaño agregó que en el caso del Cauca no estaba en cese al fuego por arremetidas que se han presentado en contra de la Fuerza Pública. “Recuerde que esa región no está en cese al fuego. Ese fue un decreto, una decisión del presidente donde se anunció el rompimiento al cese al fuego por los hechos que se presentaron en Toribío. Lamentablemente, perdió la vida una mayor indígena. Y, a raíz de eso, Petro toma la decisión. Sabíamos que venían dificultades y, lamentablemente, es duro decirlo, se seguirán presentando si no buscamos una salida”, aseguró Avendaño sobre ese rompimiento.