Fodecol, el fondo mixto creado con $25 millones y bajo la lupa de la Procuraduría, ya gestiona más de $157.000 millones en Santander

El municipio de Capitanejo (Santander), de sexta categoría, creó el Fondo de Desarrollo Colombiano (Fodecol), un fondo mixto que se rige por derecho privado de contratación, que tiene como fin ejecutar programas y proyectos “de manera lícita” para comunidades y poblaciones vulnerables.

El fondo nace bajo el liderazgo de Pedro Alejandro Ariza Rubiano, quien venía directo de haber sido contratista en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Santander.

A Ariza, entonces director ejecutivo y representante legal, lo acompañan tres privados: Jurídicos Integrados Mena & Maya Abogados Asociados SAS, D&C Ingenieros Contratistas y Neza SAS.

Entre todos, junto al municipio de Capitanejo, aportaron el capital inicial del fondo, que es tan solo $25.480.000.

Fodecol se fundó con solo 25 millones de pesos. Foto: SEMANA

Con esos recursos empezó el fondo el 13 de septiembre de 2024. En menos de un año, adjudicaron su primer contrato por $602.724.873, con recursos del municipio de Guavatá, para la construcción de una placa huella.

De ahí, sin experiencia probada y con un capital ínfimo, proveniente de un municipio pequeño, Fodecol logró hacerse con la gestión de más de 157.000 millones de pesos en un año y cuatro meses. Recursos provenientes, en buena parte, de la Gobernación de Santander.

Por su constitución y los cuestionamientos por los contratos suscritos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar, con el fin de comprobar si Fodecol realmente puede gestionar satisfactoriamente miles de millones de pesos.

La polémica por el centro de eventos de Girón

SEMANA analizó los 21 contratos que ha suscrito Fodecol desde su creación, que se dividen entre obras, interventoría y consultoría.

Son nueve contratos de obras o ejecución, por $150.988.935.640; nueve de interventoría, por $6.135.024.143, y tres de consultoría, por $811.026.243.

De todos los contratos, solo dos contaron con más de un proponente para ser electos, de manera que la contratación se resolvió sin competencia real, dándole la espalda a mecanismos como la licitación, en la que varios oferentes compiten en un proceso abierto y a la vista de los ciudadanos.

De esos 157.000 millones de pesos que ha recibido Fodecol, 146.000 millones de pesos provienen de la Gobernación de Santander. Mientras tanto, Capitanejo, quien precisamente creó el fondo, solo ha contratado 926 millones de pesos a través de este mecanismo.

El contrato más grande que ha tenido el fondo desde su entrada en vigencia es de la Gobernación de Santander: la construcción del Centro de Eventos del Oriente Colombiano, promesa de campaña del gobernador Juvenal Díaz, con la que buscan generar ingresos al ofrecer un escenario de talla internacional.

El contrato, por 114.000 millones de pesos, con una interventoría por 4.203 millones de pesos, hizo que se encendieran las alarmas en el departamento, dado que fue adjudicado al único proponente: la Unión Temporal CEO.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros, a través de un oficio con fecha del 22 de diciembre, expresó su preocupación por la falta de competencia.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Utilizar los fondos mixtos, empresas de economía mixta o las Empresas Industriales del Estado, que se rigen por el derecho privado, lesiona en forma grave la libre competencia de los ingenieros, personas naturales y empresas de ingeniería”, manifestó la sociedad.

Incluso, la Cámara Colombiana de la Infraestructura calificó de “discreta” la trayectoria de Fodecol y compartió la preocupación de los ingenieros santandereanos.

"Señor gobernador, el éxito de los proyectos no estriba en la rapidez con la que se seleccione el contratista, sino en el rigor y madurez de los proyectos y en la transparencia de la selección de aquel. Los procesos garantistas atraen el mercado, los que no lo son lo repelen y por ello no es casual que en los procesos que no utilizan la ley 80, prevalezca el único oferente, como lo muestra la página de Fodecol, como récord de mínima confianza", manifestó Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo.

Los últimos movimientos

Antes de adjudicar el proceso del centro de eventos en Girón, el pasado 18 de noviembre, el director ejecutivo de Fodecol renunció. Sin embargo, su salida del cargo no se hizo efectiva hasta que se firmó el contrato.

Ariza radicó su renuncia, argumentando que no había sido aceptada, el pasado 14 de enero ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Incluso, SEMANA conoció que D&C Ingenieros Contratistas SAS salió el 22 de agosto de 2025 del grupo de asociados fundadores de Fodecol. De esa forma, la entidad quedó contando con aún menos experiencia para ejecutar los contratos, dado que se trata de una empresa dedicada al sector de la infraestructura.

El gobernador responde

Juvenal Díaz, gobernador de Santander, dijo en entrevista con SEMANA que los cuestionamientos por los recursos del departamento gestionados por Fodecol provienen de un ataque político en su contra.

Igualmente, aseguró que contratar a través de fondos mixtos es legal, por lo que no está cometiendo ninguna irregularidad.

“No hay irregularidad. La habilitación de los fondos la determina el Departamento Nacional de Planeación. Los habilitan jurídica, financiera y técnicamente, incluyéndolos en una plataforma e informando si pueden ejecutar contratos. No tenemos nada que ver con la viabilidad de los fondos", manifestó.

Frente a las advertencias de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, aseguró que sí existe planeación para los proyectos ejecutados con Fodecol.

“Se prometió en campaña, está en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo departamental, aprobado por la Asamblea de Santander. Llevamos más de un año en estudios y diseños. Los fondos tienen su modelo de contratación y tienen un banco de oferentes, nosotros no tenemos que ver en eso”, agregó.

Y aseguró que se escogió al fondo por encima de una licitación porque “agiliza los procesos” de forma lícita.

Díaz concluyó que el centro de eventos inicia su construcción la próxima semana, y se espera que se entregue en septiembre del año entrante.