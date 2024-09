Fuerte llamado del gobernador Rey ante bloqueo y desabastecimiento de alimentos: pide a la Fuerza Pública desbloquear vías

“A esta hora no han ingresado productos agropecuarios básicos como hortalizas, frutas, plátano y zanahoria, entre otros, a la central de abastos de Bogotá. Se ha registrado una reducción del 38 % en el número de vehículos que ingresan y del 41 % en las toneladas de alimentos. Las existencias en las bodegas empiezan a escasear; de seguir así, los precios de los productos agropecuarios aumentarán escalonadamente”, aseguró Rey.

“Millones de litros de leche que se producen en el departamento se han perdido, ya que los carrotanques que la transportan no han podido llegar a sus destinos veredales. Lo mismo sucede con otros productos agropecuarios que se han cosechado y se pierden con el paso de las horas debido a los bloqueos”, indicó.

Llamado al gobierno

“El Gobierno nacional ha hecho una propuesta a los promotores del paro: congelar la medida frente a los incrementos anunciados para 2025 del ACPM. Sin embargo, ellos han respondido de inmediato que no la aceptan. Este paro no puede alargarse como algunos anteriores; generaría un doble impacto en la economía, pues recogería el rezago acumulado del fatídico paro anterior, del cual aún no nos hemos recuperado”, sostuvo Rey.