“Hay vacíos regulatorios que necesitamos llenar”: Colombia revisará las normas para los migrantes en tránsito, tras llegada de africanos a El Dorado

El análisis de la normativa actual lo confirmó el propio vicecanciller, Francisco Coy, al anunciar las medidas que ha tomado la Cancillería en medio de una particular coyuntura: desde Europa están llegando vuelos con personas que utilizan a Bogotá como escala para viajar a El Salvador o Nicaragua, desde donde inician su tránsito terrestre hacia Estados Unidos.

“Lo que no hemos logrado y lo que vamos a trabajar es en el caso de Turkish o cualquier otra aerolínea , porque es posible que aparezcan unas rutas distintas, es conseguir que quien está en tránsito no entre a Colombia sin que haya una garantía de que ha hecho o que va a hacer el pago (a El Salvador para poder transitar por ese país). Esa es de las cosas que tenemos que trabajar”, detalló el vicecanciller.

La revisión apenas está comenzando y tiene lugar después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera el 23 de mayo de este año una resolución que ajustó la lista de países cuyos nacionales no necesitan visa de tránsito para entrar a Colombia por un periodo inferior a las 24 horas, que viene siendo el tiempo de transición entre un vuelo y otro. No obstante, ese listado podría cambiar próximamente.

“Estas listas no son fijas ni definitivas. Se emiten por resolución y están sujetas a revisión todo el tiempo. Estamos en un proceso que lo iniciamos en octubre a raíz de este episodio de crisis que les mencioné para revisar de qué manera es necesario ajustar , pero lo que hemos detectado es que no hay una relación entre la exención de la visa de tránsito y el eventual aumento de personas de países africanos en Colombia”, dijo Francisco Coy.

Aún no hay un análisis técnico que permita definir si el cambio en el régimen de visas de tránsito desencadenó en que los migrantes vieran a Colombia como una opción de escala, pues el funcionario aclaró que “eso se hace con base en datos, no percepción, y tenemos que revisar lo que los datos nos dicen objetivamente. No hemos observado que haya un aumento significativo de presencia de esas nacionalidades después de la decisión de eximirlos de la visa de tránsito”.