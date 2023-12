Cancillería pide medidas a aerolíneas por migrantes africanos a El Dorado: 80% de los pasajeros de vuelo de Turkish Airlines proceden de esa zona

La llegada de migrantes africanos al Aeropuerto El Dorado de Bogotá , donde en los últimos días se encontraron dos menores de edad no acompañados procedentes de Guinea , tiene una particularidad: la mayoría de esos viajeros están arribando en vuelos directos que llegan desde ciudades europeas como Turquía hasta Bogotá.

Cancillería contempla cambiar la norma para evitar tránsito de migrantes en El Dorado: “Pero no lo vamos a hacer sobre la carrera”

“Buena parte de lo que estamos viendo son personas que vienen en el vuelo diario de Turkish [Airlines]. Lo que hablábamos ayer con las autoridades, con la aerolínea, es que cerca del 80 % de las personas que están llegando en ese vuelo son de países africanos, con intención de seguir hacia el norte y no permanecer en Colombia”, detalló Francisco Coy.

“Estas personas toman esta opción para evitar pasar por el Darién. Obviamente, la barrera de acceso a este camino es una barrera económica, porque la migración es muy costosa. Detectamos este movimiento hace poco más de mes y medio, debido a que un país centroamericano, El Salvador, cambió su regulación migratoria y empezó a cobrar un derecho de paso de más de mil dólares, lo que nos generó en un fin de semana una enorme congestión en el Aeropuerto El Dorado, porque no se había avisado el cambio de medida”, sostuvo el vicecanciller.

“Las visas de tránsito permiten la permanencia en el país por solo 24 horas y encontramos que muchas de las personas que llegan tienen conexiones que están entre las 24 e incluso 48 horas, lo que significa que algunos de ellos están quedándose en la norma de tránsito más allá de lo que la norma permite y ahí estamos encontrando que hay algunas cosas en la regulación que es necesario ajustar, pero no lo haremos sobre la carrera. Estamos estudiando”, detalló el funcionario.

Migrantes africanos se quedan esperando vuelos

Pero esas infracciones a las normas migratorias no recaen en la responsabilidad de los migrantes, sino de las aerolíneas. En palabras del vicecanciller Coy: “Hay unos periodos de conexión muy largos que no necesariamente son responsabilidad de las personas que están viajando, sino de las aerolíneas que en algunos casos no están exigiendo la bonificación de requisitos del último destino. Por Colombia debería verificarse si tienen el pago (para entrar a El Salvador) y los documentos que se requieren en su último destino”.