Juan Fernando Cristo le reclama a Roy Barreras por la autoría de la Ley de Víctimas: “Fue una dura lucha”

Según dijo, venía trabajando en ese propósito desde hace años y, aunque reconoció la ayuda del exsenador, reclamó que él fue quien realmente la sacó adelante.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 5:50 p. m.
Juan Fernando Cristo y Roy Barreras.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo (izq.) le reclamó a Roy Barreras (der.). | Foto: SEMANA

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo le envió un mensaje al exembajador Roy Barreras en el que le reclamó por la autoría de la Ley de Víctimas, pues aunque reconoce que él ayudó en esa gestión, dice que él la había impulsado desde el liberalismo, y luego como ministro del Interior de Juan Manuel Santos.

“Apreciado Roy: siempre he agradecido y reconocido tu apoyo decidido a la Ley de Víctimas, que presentamos como bancada liberal desde 2007. Fue una dura lucha, incluso contra el gobierno de Uribe, que se opuso abiertamente a la ley que redactamos junto a los líderes de víctimas que nos acompañaron en la defensa de sus derechos”, manifestó Cristo.

El exministro recordó que se logró aprobar la ley después de un consenso entre el expresidente Juan Manuel Santos y sectores del Partido de la U, entre los que estaba Barreras, lo que según él “facilitó su aprobación”.

Cristo compartió un video en el que explica cuál habría sido el origen de ese proyecto. En este, contó que tenía esta idea desde el momento en que el ELN asesinó a su padre; luego, cuando era congresista, personas cercanas le pidieron liderar el tema de víctimas en el Congreso.

Contexto: Roy Barreras se defendió de un aviso publicitario de 2010 en el que pidió apoyar las obras de Álvaro Uribe Vélez

“Una ley que es ejemplo en el mundo entero tocó trabajarla mucho, nos golpeaban, nos derribaban, volvíamos y nos levantábamos”, aseguró el exministro del Interior, quien dijo que ya lo reconocían en el Congreso como “el tipo loco de las víctimas” y el parlamentario más obsesivo con este tema, hasta que lograron sacarla adelante con el apoyo de todos los sectores en el Congreso.

Cristo destacó que gracias a esta ley se habría logrado que se indemnizara a más de un millón de víctimas y se restituyeran casi 700.000 hectáreas que habían sido despojadas a los campesinos, aunque reconoció que falta indemnizar a más personas.

Getty images
Roy Barreras había reclamado la autoría de esa ley. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El reclamo surgió luego de que Barreras dijera que el propósito con el que supuestamente habría “escrito” la Ley de Víctimas seguiría vigente en los territorios.

“Por eso, aunque muchos han atacado el proceso, han intentado hacerlo trizas y nos han dejado en la difícil situación en la que estamos hoy, yo sigo reafirmando que sí le podemos apostar a la paz para recuperar la seguridad”, afirmó Barreras.

El exembajador también compartió un video en el que recorre un museo y da una entrevista radial en la que habla de esa iniciativa, que supuestamente él impulsó. Al igual que Cristo, le reclamó al uribismo por oponerse al Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 y reconoció que no se ha implementado correctamente ese tratado.

Juan Fernando Cristo y Roy Barreras.

