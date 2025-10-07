El exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, se defendió de sus opositores que desempolvaron un aviso publicitario de 2010 en el que pedía apoyar las obras que había realizado en Colombia el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el afiche se observa a Barreras en una fotografía de cuerpo completo, preguntando: “¿Usted también quiere defender la obra de Uribe?”, y a renglón seguido promocionó el número 5, del Partido de La U, al Senado, la dignidad a donde aspiró en ese momento.

Roy Barreras fue uribista. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Barreras le salió al paso a los comentarios en su contra porque sus contradictores le recuerdan frecuentemente “su trayectoria camaleónica” con la política, pues fue uribista, santista y ahora petrista, aunque él le ha aclarado a la opinión que no lo es. “A mí no me diga petrista”, le aclaró recientemente a un periodista en una entrevista radial. El comunicador le aclaró que fue senador del Pacto Histórico, presidente del Senado avalado por el petrismo y embajador de Colombia en Reino Unido.

La imagen que le ha costado más de una crítica a Roy Barreras. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Sobre la imagen publicitaria, Barreras dijo: “Voy a contar algo que nunca he dicho de este exitoso afiche de enero de 2010 que los viejos uribistas de hoy todavía utilizan para hacerme propaganda. Hace 15 años. Campaña presidencial de Santos I”, dijo.

“Era mi primera aspiración al Senado y, como todo el mundo sabe, voté por Juan Manuel Santos, no por Álvaro Uribe. Uribe no era candidato, era presidente terminando su mandato. En esa época la estrategia del publicista fue invitar a la mayoría de los colombianos, que en esa época eran uribistas (el mensaje del afiche era claramente para ellos), a votar por nosotros que luego votaríamos por Juan Manuel Santos (no por el candidato preferido de Uribe que era Andrés Felipe Arias) para intentar la paz desde la fuerza del Estado desarmando a la guerrilla más grande y antigua de América”, agregó.

Expresidente Álvaro Uribe terminó distanciándose de Barreras. | Foto: JULIA CORREA

Y siguió: “Nos hicieron caso. ¡Y se hizo! Después hicieron trizas la paz, no implementando el acuerdo, pero eso es otra historia".

Barreras y Uribe hoy están en orillas distintas, pese a que son compadres. Se distanciaron desde que Juan Manel Santos se convirtió en presidente y el exsenador se lanzó a sus brazos.

Roy Barreras defendió la política de paz total y la firma de los acuerdos de paz con las FARC, mientras que Uribe insistía en una paz con más garantías.