Juan Guaidó en exclusiva: “No logro entender por qué el canciller Leyva miente de esta manera”

Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, afirmó que el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, mintió acerca de su arribo a Colombia y posterior viaje hacia los Estados Unidos.

Valga recordar que lo hizo en el marco de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro para este 25 de abril, con el objetivo de que se reestablezcan los diálogos entre Nicolás Maduro y la oposición, suspendidos en noviembre de 2021 en México.

Leyva afirmó que Guaidó ingresó de manera irregular a Colombia, hecho frente al que el líder opositor, en conversación con Vicky en SEMANA, se refirió: “Mira, millones de venezolanos han tenido que cruzar a Colombia, a Brasil o la gira del Caribe. Yo creo que en este caso no hay un ser ilegal y menos si está huyendo de una dictadura”.

Juan Guaidó expresó que nunca esperó el trato que le brindó el Gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

Guaidó comentó que el canciller desconoció la persecución de la que, según él, están siendo víctimas los opositores de Nicolás Maduro. Además, le pidió empatía.

“No logro entender por qué miente de esta manera cuando dice, por ejemplo, que yo no tengo prohibición de salida por parte de Nicolás Maduro. Eso, por decir lo menos, es falta de empatía y desconocer la persecución a miles de líderes en Venezuela”, sustentó.

En cuanto a su salida a los Estados Unidos, acompañado por personal de Migración Colombia, expuso que los funcionarios lo trataron bien, pero que horas antes, cuando Leyva dijo que corría riesgo por la manera en que ingresó al país, se sintió amenazado.

“Debo decirlo, como una amenaza, recibí como una amenaza de deportación, por lo cual debo agradecer de nuevo a los funcionarios de Estados Unidos que facilitaron ciertamente mi seguridad, de alguna manera, para poder transitar luego de lo del canciller Leyva”, aseguró.

A su llegada a Miami, Guaidó aseguró que había sido invitado por el propio canciller de Colombia, Álvaro Leyva, para participar de las negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás maduro. - Foto: Getty Images

“Nunca esperé una amenaza, nunca esperé sentirme inseguro en Colombia, porque además nunca había pasado, es un Gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos, un derecho que se dice humanista, pero ayer no fue eso, no en mi caso, debo decirlo con responsabilidad. Esto evidentemente tiene una posición fija del presidente Petro. Me sentí perseguido en Colombia, como fui perseguido en Venezuela”, agregó.

Así mismo, fue claro en que: “Yo no compré ningún tiquete a los Estados Unidos, me lo facilitaron para buscar mediar por mi seguridad. El único tiquete que compré ayer fue de Cúcuta a Bogotá”.

La versión de Álvaro Leyva

El canciller Álvaro Leyva dio unas declaraciones ad portas de iniciar la Cumbre sobre Venezuela en la sede de la Cancillería en Bogotá. Se refirió a lo sucedido con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien pasó por Colombia y salió por el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hacia los Estados Unidos.

El canciller Álvaro Leyva expuso que no era necesario que Guaidó ingresara de forma irregular a Colombia. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Se ha estado tratando de averiguar por dónde ingresó; pudo haber sido por Paraguachón. No fue por Cúcuta. De manera sorpresiva, se sabe que está acá por el ruido que él mismo produce, que va a participar en un plantón, etcétera. Naturalmente, Migración se cuestionó inmediatamente qué era lo que había acontecido. Finalmente, se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y le pidiera que permitiera ser conducido a El Dorado para efectos de salir al exterior prontamente. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos en El Dorado, todo el tiempo. El pasaje fue suministrado por los Estados Unidos”, manifestó el canciller sobre el opositor.

Leyva dijo que la intención de Estados Unidos era que la cumbre sobre Venezuela fuera un proceso exitoso y que no era necesario que Guaidó ingresara de manera irregular al país.

“Demuestra con algo que hizo su señora que perfectamente hubiera podido venir de forma tranquila. La última vez que la señora de Guaidó viajó de Colombia a su país fue el 2 de julio de 2022. Él no tenía restricción alguna para salir del país, no tenía que hacer lo que hizo”, aseguró el canciller.