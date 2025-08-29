Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, denuncia persecución política por hacerle oposición al Gobierno Petro

A través de sus redes sociales, el excalcalde de La Estrella, Antioquia, Juan Sebastián Abad, denunció que está siendo blanco de una persecución política por hacer oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Abad aseguró que todo lo que está pasando obedece a que será candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en las elecciones de 2026.

Según el exalcalde, todo lo que está pasando es que sus contradictores están usando un proceso judicial en su contra para atacarlo y frenar sus aspiraciones políticas. Abad hace referencia a un asunto que está siendo investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que se ejecutó cuando fue alcalde del municipio de La Estrella.

“El Plan Maestro de Acuerdo y Alcantarillado del municipio de La Estrella, es la obra más importante en toda la historia de nuestro municipio. Sabíamos las dificultades que iba a traer, pero en mi gobierno decidimos gestionar y asumir todo lo que se viniera para sacar adelante ese proyecto que iba a beneficiar a una comunidad tan importante como esta, La Tablaza y Pueblo Viejo”, dijo.

👉 Regálame solo 1 minuto para contarte algo muy importante, y así no te dejas engañar. ¡Gracias por escucharme! pic.twitter.com/wUZ9l6VxpT — Juan Sebastián Abad (@juanabad1985) August 29, 2025

Agregó: “Cuando se empezaron a ver los desafíos de este proyecto, hicimos un llamado a las entidades de control, tanto Procuraduría, Contraloría, Veeduría Ciudadana, Personería y demás personas para que hicieran parte del seguimiento de esta obra tan importante”.

Como recientemente la Fiscalía lo llamó a juicio y se empezará a definir el proceso judicial, Abad asegura que quieren sacarlo del camino político a través de la Fiscalía General de la Nación.

“Es importante generar unas claridades. Previamente a la investigación de la Fiscalía tuvimos Procuraduría y Contraloría, dos entidades muy importantes de vigilancia de los recursos públicos de este país, las cuales hicieron su debida investigación y determinaron que no hubo hallazgo alguno ni detrimento, ni que se perdió la plata, lo que concluyó en el cierre de investigaciones de ambas entidades”.

En un comunicado asegura que tiene toda la tranquilidad para demostrar su inocencia y demostrar cómo se elaboró todo el proceso contractual.

“En este proceso que adelanta la Fiscalía, pues actuaremos igual que con la Procuraduría y Contraloría, entregaremos todas las evidencias de que actuamos correctamente y con transparencia, de que no tenemos nada que ocultar, de que hicimos las cosas bien y esperamos que la justicia actúe correctamente”, sostuvo.