Mayor rapidez, lo que pide el Gobierno Petro al Congreso para tramitar ley de sometimiento

La ponencia del senador Ariel Ávila aún no ha sido radicada en la Comisión Primera del Senado.

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco, estuvo en la Comisión Primera del Senado donde se habló sobre la ley de sometimiento que está pendiente de iniciar su trámite legislativo. Durante varias semanas se ha dicho que la ponencia está a punto de radicarse, pero eso no ha ocurrido y por eso el debate está estancado.

La ponencia está en manos del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien supuestamente la radicará este miércoles - 24 de mayo - para que puedan iniciar con la discusión.

Sin embargo, el ministro Velasco dejó claro que esta iniciativa no tendrá mensaje de urgencia al considerar que se podría generar un trancón legislativo por cuenta de otras iniciativas que están pendientes de ser discutidas.

“El proyecto de sometimiento es muy importante por el mensaje que queremos enviar. Es que el Gobierno y parte del Congreso construyeron una propuesta para que estas Bacrim sepan a qué atenerse. No nos parece seguir hablando de acercamientos y abogados, esto es lo que el Gobierno ofrece y es bueno debatirlo”, dijo Velasco.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese sentido explicó que a juicio del Ejecutivo es el camino que se debe establecer para el sometimiento a la justicia de los grupos criminales, pero que tiene la certeza de que el Congreso es el escenario indicado para dar la discusión y definir si habrá cambios en el articulado.

“Ustedes legítimamente son los que deben discutir sobre la iniciativa, pero el Gobierno considera que por lo pronto es mejor tramitarlo sin mensaje de urgencia para evitar un trancón legislativo”, dijo a los congresistas que estaban en el recinto.

Ante las preocupaciones de algunos congresistas por el contenido de dicha iniciativa, Velasco les dijo que “sometimiento no es impunidad, es anticipar que puedan ir ante un fiscal y cuenten la verdad. Si entregan las armas, se someten, van a la cárcel, pues habrá un beneficio para que la sanción no sea tan drástica”.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde - Foto: guillermo torres reina

El senador, Ariel Ávila, ponente de la ley, dijo que si el Gobierno no recompone las mayorías, la propuesta legislativa podría hundirse. “La ‘paz total’ es una moneda que tiene dos caras, la cara de la zanahoria que es este marco jurídico y la cara del garrote donde nosotros esperamos que el plan de las Fuerzas Militares comience a dar resultados. Frente a las mayorías yo sí le mando un mensaje al Gobierno y es que este Congreso lleva parado un mes y medio y se le van a hundir todo, no solo esta ley y si no rearman mayorías, va a ser imposible que cualquier ley pase”.

La ponencia de la ley de sometimiento plantea penas de entre seis y ocho años de prisión, no habrá excarcelaciones masivas y tampoco reconocimiento político para estos grupos.

Esta semana fue radicado en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia para organizaciones criminales. Las dudas y la desconfianza son claras. El lío, la extradición. - Foto: PRENSA SENADO

También se otorgan más herramientas a la Fiscalía para que pueda imputar cargos a los miembros de los mismos, no habrá nuevos tribunales y será la justicia ordinaria la encargada de liderar este proceso. Los cabecillas podrán quedarse hasta con el 6% de los bienes ilegales, siempre y cuando los mismos no superen un valor de 11.000 millones de pesos.

“No habrá mensaje de urgencia, es la decisión que hemos tomado, el sacrificio de eso es que en el mejor de los casos esa ley se aprobará en Comisión Primera de Senado y en plenaria de Senado y los dos debates restantes en Cámara quedarán para la próxima legislatura”, indicó Ávila.

En las próximas horas quedaría radicada la ponencia pero lo cierto es que el proyecto aún no tiene consenso entre todos los sectores y llega al Congreso en medio de la crisis que atraviesa la ‘paz total’, con el rompimiento del cese el fuego con las disidencias de las Farc.