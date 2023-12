“No es calumniando y difundiendo información falsa que se llega a la Presidencia de un país”: Francia Márquez le responde a Ingrid Betancourt

Esta semana se reportaron los casos de dos menores de edad no acompañados en ese terminal aéreo y la líder del partido Verde Oxígeno relacionó ese fenómeno migratorio con el viaje de la vicepresidenta a África , donde firmó múltiples acuerdos bilaterales con países de ese continente.

La vicepresidenta escribió que: “Señora Ingrid no es calumniando y difundiendo información falsa que se llega a la Presidencia de un país. Un fuerte abrazo y feliz Navidad”.

Sumado a esa gira internacional de Francia Márquez, el pasado 23 de mayo de 2023, la Cancillería firmó una resolución en la que eliminó el requisito de visa de tránsito para los nacionales de 27 países que necesiten una estancia en Colombia no mayor a 24 horas por motivos de una escala aérea. Entre esas geografías seleccionadas había un grupo de naciones africanas, de Asia y Centroamérica (Haití).

Congestión migratoria en El Dorado

No obstante, el vicecanciller Francisco Coy, sostiene que el incremento en ese flujo migratorio no se debe al cambio en el régimen de visado, sino a una dinámica internacional de casos de movilidad humana.

“Lo que hemos detectado es que no hay una relación con la visa de tránsito y el número de personas. No hemos observado que haya una relación entre la eliminación de la visa de tránsito y el aumento de personas”, detalló Coy durante una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado jueves 21 de diciembre.

El funcionario también sostiene que “no hay ninguna relación entre el viaje a África y el aumento de este flujo migratorio” y afirma que durante la visita del Gobierno de Gustavo Petro a África, en la que él también participó, no se firmaron acuerdos bilaterales de cooperación relativos a este tema. Incluso, su firma fue la que quedó estampada a título del Estado colombiano en los pactos que se sellaron con los países aliados de África.

Francia Márquez: “No podemos permitir que el tema migratorio se use para tener réditos políticos”

“Estas listas no son fijas ni definitivas. Se emiten por resolución y están sujetas a revisión todo el tiempo. Estamos en un proceso que lo iniciamos en octubre a raíz de este episodio de crisis que les mencioné para revisar de qué manera es necesario ajustar , pero lo que hemos detectado es que no hay una relación entre la exención de la visa de tránsito y el eventual aumento de personas de países africanos en Colombia”, puntualizó Francisco Coy.

Eso sí, aún no hay un análisis técnico que permita definir si el cambio en el régimen de visas de tránsito desencadenó en que los migrantes vieran a Colombia como una opción de escala, pues el vicecanciller aclaró que “eso se hace con base en datos, no percepción, y tenemos que revisar lo que los datos nos dicen objetivamente. No hemos observado que haya un aumento significativo de presencia de esas nacionalidades después de la decisión de eximirlos de la visa de tránsito”.