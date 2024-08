No prosperó moción de censura en contra del ministro de Minas, Andrés Camacho, en la Cámara de Representantes

Según la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, no se trata de un tema menor. El ministro debió haber salido del cargo porque le genera alerta lo que pueda pasar en el país con las decisiones que está tomando el Gobierno en materia energética. Incluso, lo comparó con Venezuela.

A pesar de que no prosperó la moción de censura, algunos congresistas consideran que gracias a la moción de censura se pueden evidenciar los temas por los que está siendo cuestionado el ministro y que no está ejerciendo a cabalidad sus funciones.

El mismo presidente Petro ha enviado mensajes en ese sentido que han sido cuestionados por distintos actores. En las últimas horas el mandatario dio un discurso en el que dijo que la extracción de petróleo y carbón no requiere de mucho trabajo.

“Es un mundo de extracción, no de producción. Extraer lo que ya está en el suelo, no producir lo que no está en el suelo y hay que hacer a partir del trabajo. Hay una gran diferencia en esos dos conceptos”, aseguró.