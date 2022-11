“Nunca alianzas con el Centro Democrático y Cambio Radical”: Gustavo Bolívar habla de las movidas del Pacto Histórico en elecciones regionales del 2023

El senador petrista dijo que se evaluarían las posibles alianzas con La U y el Partido Conservador. “Debemos decidir si vamos por el cambio regional también o no seguimos utilizando mutuamente”, destacó.

El senador Gustavo Bolívar destapó sus cartas de cara a las elecciones regionales del 2023. Este domingo, el líder petrista envió un mensaje que llamó aclaratorio a los aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos y dejó claro con quién se aliaría la coalición mayoritaria de gobierno y con quienes no aceptaría acercamientos.

“Para ser candidato del Pacto Histórico tienen que vencer en consulta a otros aspirantes. Ejemplo: en una ciudad pueden salir candidatos a la alcaldía del Polo Democrático, el Mais, la Unión Patriótica o Colombia Humana. El que gane la consulta será candidato del pacto”, aseguró en su cuenta personal de Twitter.

Posteriormente, se analizará ―según Bolívar― las posibilidades electorales de ese candidato a alcaldías y gobernadores, se mirará si hay necesidad de coaligarse con otros partidos políticos afines. “Alianza Verde y el Partido Liberal, nunca con Cambio Radical o el Centro Democrático, hoy en una mentirosa oposición al gobierno de Gustavo Petro”, explicó.

“Lo mismo que el Partido de La U y el Partido Conservador, en caso de interesarse en algunas ciudades o departamentos, pero ahí es donde debemos decidir si vamos por el cambio regional también o no seguimos utilizando mutuamente. Opino que debemos ir sin ellos”, advirtió.

A renglón seguido, el líder de izquierda mostró su descontento con la burocracia repartida en la actual administración: “Que no les pase a las bases de los partidos políticos alternativos con los avales, lo que está sucediendo ahora con la burocracia: que se quede en manos de los que no han luchado por la causa, los que llegaron al final o, lo que es peor, los que llegaron después”.

#Hilo aclaratorio para aspirantes en 2023:

Para ser candidato del Pacto Histórico tienen que vencer en consulta, a otros aspirantes.

Ej: En una ciudad pueden salir candidatos a la alcaldía del Polo, Maíz, Up o Colombia Humana. El que gane la consulta será candidato del Pacto..👇 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 27, 2022

Anunció que “de mi parte no apoyaré una sola candidatura, ni a los ediles, ni a los concejos, ni asambleas, ni alcaldías, y gobernaciones de nadie que no haya militado en partidos alternativos, que demuestre que apoyó a Petro en sus campañas y que me demuestre su honestidad y coherencia con la causa”.

Para Bolívar, el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones al Congreso y presidenciales del 2022 “no pueden ser un trampolín de oportunistas que viven cambiando de partido y de ideología, de acuerdo a sus mezquinos intereses. Vamos por el poder local, pero con gente honesta y leal a unos ideales”.

Y envió otro mensaje: “De modo que si les piden volver a cargar ladrillos para oportunistas no lo hagan. Llegó la hora de cargar ladrillos para ustedes mismos. Midan sus posibilidades con sensatez y si ven la posibilidad, aspiren. Es legítimo. Eso sí, respetando las reglas de democracia interna que se fijen”.

el partido de la U y el Partido Conservador, podrían interesarse, en algunas ciudades o deptos, en hacer coalición con el Pacto histórico, pero ahí es donde debemos decidir si vamos por el cambio regional también o nos seguimos utilizando mutuamente. Opino q debemos ir sin ellos. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 27, 2022

“No permitamos que ese sueño de cambio se desdibuje y terminemos siendo más de lo mismo. Para lograrlo debemos mantener una coherencia, a veces costosa. Vamos por alcaldías y gobernaciones a detener la corrupción que impide el desarrollo y bienestar de nuestra gente, pero hagámoslo bien”, aseveró.

Bolívar tiene claro que será senador hasta marzo del 2023. Después, renunciará para dedicarse a sus negocios personales. Sin embargo, no está descartado que aspire a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, si la reforma política se aprueba con urgencia en el primer semestre del próximo año y alcanza a contar con el visto bueno de la Corte Constitucional.