Gustavo Bolívar de nuevo monta en cólera y se va contra Paloma Valencia, “Descarada”, ¿qué pasó?

En los últimos días se debatió en el Congreso de la República la creación del Ministerio de la Igualdad, que sería liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. No obstante, los principales líderes de la oposición rechazaron tajantemente la implementación de esa nueva cartera y el aumento de la burocracia gubernamental.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el senador Gustavo Bolívar no ocultó su molestia ante la actitud de los congresistas del Centro Democrático con respecto a este tema. Incluso, puntualizó que la desigualdad en Colombia se debe a las políticas de la derecha.

“La derecha, que con sus políticas neoliberales y reformas tributarias diseñadas para enriquecer a los más ricos, generó que la nuestra fuera una de las sociedades más desiguales del mundo, no puede estar de acuerdo con un Ministerio de la Igualdad”, precisó.

Paloma Valencia, una de las principales líderes de la oposición, le respondió rápidamente al congresista del Pacto Histórico y señaló que ahora los quieren mostrar como los enemigos de la igualdad. Además, señaló que la creación de ese ministerio espera aumentar la burocracia en Colombia.

“De los mismos creadores de enemigos de la Paz, ahora vienen lo de enemigos de la igualdad. Somos enemigos de la impunidad y de la burocracia”, fue el mensaje que le mandó inicialmente la senadora a Bolívar, que recibió decenas de críticas en las redes sociales.

Luego, añadió: “Entiendo por sus tinos el afán de que le den puesto a todos los amigos. Les pedimos un poco de control sobre su apetito burocrático. 6.000 cargos en la Dian, 200.000 millones de nóminas en servicio social, más 1.000 cargos en la Registraduría y en el MinIgualdad con facultades para más y más cargos… en 100 días”.

Después de lo que mencionó Paloma Valencia, Gustavo Bolívar no se quedó callado y la tildó de “descarada” este domingo 27 de noviembre. “Habla la descarada que puso a su hermano de cónsul en Miami y casi no entrega el puesto. #PalomaClientelista no tengo, tuve, ni tendré familiar en el gobierno. Pido para los que ganaron las elecciones y para un exiliado, sin seguro, ad portas de delicada cirugía”, afirmó de forma tajante Bolívar.

Lo anterior ha generado una gran cantidad de reacciones entre los seguidores del Centro Democrático y los simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro Urrego. Incluso esta discusión la han apropiado varias personas y alegan en redes sociales defendiendo tanto a Valencia como a Bolívar.

Paloma Valencia, de frente contra Petro por su documental: “Definitivamente la austeridad no hace parte del cambio”

El documental para dar a conocer los primeros 100 días de Gustavo Petro desde su llegada a la Casa de Nariño, anunciado el pasado 15 de noviembre por Presidencia de la República, está generando malestar en algunas senadoras de oposición, como por ejemplo, en Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Paloma Valencia, por ejemplo, reaccionó a un trino del presidente Petro en el que compartió el primer capítulo de los diez con que contará el documental. Publicado en YouTube, cuenta la historia de la espada de Bolívar, que tanta suspicacia generó con el mandatario saliente, Iván Duque, y este miércoles sumó más de 10.000 visualizaciones.

“Austeridad en el gasto definitivamente no hace parte del ‘cambio’ y lo de usar los recursos públicos para hacerle propaganda a la persona del presidente llega a un nuevo estadio: ¡documentales!”, publicó la senadora en Twitter.

Por su parte, David Luna, senador del Cambio Radical, señaló falta de respeto que el gobierno de Gustavo Petro invirtiera en un documental para hablar de cómo avanza su mandato.