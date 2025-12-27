Paloma Valencia recuerda a Miguel Uribe: “Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro”

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, recordó a Miguel Uribe Turbay en su última columna de opinión, donde reflexionó sobre su nuevo rol como candidata presidencial de su partido.

De acuerdo con Valencia, la muerte del senador dejó un vacío “irreparable” y enmarca uno de los episodios más duros en un año que calificó como “difícil”.

Nuestra lucha por recuperar a Colombia



Nuestra lucha por recuperar a Colombia

“Fue un año difícil. El asesinato de Miguel Uribe Turbay dejó un vacío irreparable, robándonos un líder y amigo. Él simboliza nuestro impulso por una Colombia sin miedo. Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro, pero su memoria nos obliga a edificar un país donde ningún niño crezca viendo asesinar a defensores de la democracia", dijo en el escrito.

En la columna, la senadora agradeció primero a Dios: “Le pido humildad para servir a los colombianos, discernimiento para superar los dolores nacionales y fuerza para convertir palabras en acciones reales”.

Igualmente, agradeció a su partido, “ser candidato significa subir una escalera construida por ediles, concejales, diputados, alcaldes, representantes, senadores, militancia y seguidores que han engrandecido este colectivo”.

Frente a lo que necesita el país, la candidata empezó por recuperar la “seguridad perdida”.

“Estructuras criminales infiltran el Estado, mientras producimos el 70 % de la cocaína mundial. Las enfrentaremos con determinación: erradicando cultivos, fumigando, destruyendo laboratorios, controlando precursores químicos y extinguiendo dominio hasta el último peso", planteó la senadora.

Además, propuso un Plan Colombia 2.0, en el que buscará fortalecer a la Fuerza Pública y convocar a retirados a un nuevo escalafón contra la delincuencia.

“Con acción cívico-militar, reenamoraremos comunidades en Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, devolviéndoles libertad arrebatada por la violencia. Nuestra Fuerza Pública tendrá una presidenta que los respete, honre y acompañe", agregó.

También se comprometió a defender a la justicia: “Reduciremos impunidad, cumpliremos la ley: secuestradores y asesinos irán a la cárcel, sin curules en el Congreso”.

Luego reconoció el trabajo de María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, los otros tres precandidatos del partido, y reiteró su lealtad al el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Soy uribista eterna: de mi presidente Uribe aprendí que amar a Colombia es un verbo que exige trabajo incansable, aun en amarguras. Llevo 13 años a su lado; soy su mejor alumna, es mi mentor e inspiración", sostuvo en la columna.

Igualmente, prometió ayudas a jóvenes que ni estudian ni trabajan, recuperar la salud y apoyo a informales y mujeres cabeza de familia.

Y finalmente aseguró que el Centro Democrático es un árbol que dará un “fruto histórico” que es “la primera mujer presidenta”.

“Creo en mi país con intensidad alma adentro. Amo profundamente a los colombianos; merecemos más. Recuperaremos seguridad, economía, justicia y esperanza. Colombia no cae, resiste. Lo mejor vendrá”, concluyó la senadora.

El Centro Democrático se unió en torno al respaldo de la candidatura de Valencia, quien se medirá en la Gran Consulta por Colombia.