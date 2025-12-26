Política

Paloma Valencia lleva el decreto de emergencia económica al Juzgado 27, que da 24 horas para su defensa

La demanda argumenta que la Corte Constitucional está en vacancia judicial.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de diciembre de 2025, 3:41 a. m.
En el escrito de tutela, Valencia sostiene que el Decreto 1390 vulnera derechos fundamentales relacionados con el debido proceso.
En el escrito de tutela, Valencia sostiene que el Decreto 1390 vulnera derechos fundamentales relacionados con el debido proceso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá admitió la acción de tutela interpuesta por la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, y por Gabriel Jaime Vallejo, director del Centro Democrático, contra el Decreto Legislativo 1390 de 2025, que declaró el estado de emergencia económica y social.

Según el auto citado por el despacho, las entidades accionadas —Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la DIAN— y los vinculados deberán pronunciarse en un término improrrogable de 24 horas.

Álvaro Uribe envía un contundente mensaje en apoyo a Paloma Valencia: “A ganar”

El Decreto Legislativo 1390, firmado el pasado 22 de diciembre, declaró la emergencia económica y social por 30 días y autorizó al Gobierno a expedir decretos legislativos para atender la crisis fiscal que, según el Ejecutivo, se agravó tras el archivo del proyecto de reforma tributaria.

¿Qué pide la tutela?

En el escrito de tutela, Valencia y Vallejo sostienen que el Decreto 1390 vulnera derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y la participación política, y que, por su alcance —incluida la posibilidad de expedir decretos legislativos de carácter tributario—, desplaza competencias del Congreso de la República.

Política

Petro le responde a Cabal tras recordarle cuando firmó en mármol que no haría una constituyente: “Se respetará la Constitución de 1991″

Política

Exministro de Hacienda dio 19 preocupantes alertas sobre el Gobierno Petro: “Lograron el milagro de espantar la confianza”

Política

Ministro Benedetti dice que citación del Senado por la emergencia económica está mal hecha: “Afán por favorecer a los ricos”

Política

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

Política

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

Política

Senado cita el 29 de diciembre a todos los ministros para debate de control político por el decreto de emergencia económica

Nación

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Política

Álvaro Uribe envía un contundente mensaje en apoyo a Paloma Valencia: “A ganar”

Política

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

Confidenciales

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

La demanda argumenta, además, que la Corte Constitucional está en vacancia judicial y, por tanto, no puede ejercer de inmediato el control automático de constitucionalidad que suele acompañar a este tipo de decretos.

El auto del Juzgado 27 avoca conocimiento de la acción y corre traslado a las entidades y vinculados para que ejerzan su derecho de defensa en 24 horas; no obstante, niega la medida provisional solicitada por los accionantes —es decir, no ordena la suspensión inmediata del decreto—, al considerar que, en el estado actual del trámite, no se acredita un perjuicio “irremediable” que haga indispensable la adopción de una medida urgente. El despacho precisa que las eventuales afectaciones alegadas serán analizadas en la decisión de fondo.

Paloma Valencia es senadora y figura como candidata presidencial del Centro Democrático; Gabriel Vallejo aparece en el documento como director del partido.

El Centro Democrático difundió la acción de tutela y altos dirigentes del partido respaldaron la iniciativa, que ha sido presentada como un recurso jurídico inmediato ante la imposibilidad de control directo por parte de la Corte Constitucional en este momento.

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

El auto dispone vincular como partes a la Corte Constitucional y al Congreso de la República para que presenten excepciones y pruebas relacionadas con los hechos expuestos por los demandantes. Si las entidades accionadas no responden dentro del plazo de 24 horas, el juez podrá entender por ciertos los hechos y proseguir la tramitación de la tutela con la información disponible, salvo que estime necesaria otra indagación previa.

Mas de Política

Paloma Valencia.

Paloma Valencia lleva el decreto de emergencia económica al Juzgado 27, que da 24 horas para su defensa

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal.

Petro le responde a Cabal tras recordarle cuando firmó en mármol que no haría una constituyente: “Se respetará la Constitución de 1991″

El exministro cuestionó la decisión que se habría tomado desde la Presidencia.

Exministro de Hacienda dio 19 preocupantes alertas sobre el Gobierno Petro: “Lograron el milagro de espantar la confianza”

La sesión convocada por la Secretaría General del Senado fue programada para el 29 de diciembre.

Ministro Benedetti dice que citación del Senado por la emergencia económica está mal hecha: “Afán por favorecer a los ricos”

Ambos funcionarios se han remitido a redes sociales para responder.

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

El expresidente sostuvo que la población más pobre se ha quedado sin acceso a medicamentos.

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

Senado cita el 29 de diciembre a todos los ministros para debate de control político por el decreto de emergencia económica

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Así reacciona el país ante al último intento del Gobierno por una Asamblea Nacional Constituyente.

Reacciones al nuevo intento del Gobierno Petro de impulsar una constituyente: “Para eso quieren la plata de la emergencia económica”

Comité inscriptor de la Asamblea Nacional Constituyente junto a Antonio Sanguino.

Gobierno inscribió comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría

Noticias Destacadas