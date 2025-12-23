Confidenciales

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

A través de un comunicado, los congresistas piden que las bases rodeen su candidatura.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 3:16 a. m.
La bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República expresó su respaldo a la decisión de Paloma Valencia, candidata presidencial del partido, de unirse a la Gran Consulta por Colombia.

De acuerdo con los congresistas, la senadora tiene las cualidades para “devolverle el rumbo” a Colombia.

“La bancada considera que Paloma Valencia, mujer intachable y transparente, cuenta con todas las capacidades para representar los principios del partido, derrotar al neocomunismo y devolverle a Colombia el rumbo, la seguridad y la confianza", se lee en el comunicado emitido por los parlamentarios.

Paloma Valencia convoca al uribismo a respaldar la Gran Consulta por Colombia: “Tenemos un propósito superior”

De esa forma, hacen un llamado a las bases, líderes, credenciales y militantes del partido para que rodeen la candidatura de Valencia.

“Con el propósito de consolidarla como una alternativa fuerte para ganar la consulta, llegar con firmeza a la primera vuelta y dar el paso de convertirse en la primera mujer presidenta del país", dicen.

Y concluyen con lo siguiente: “Colombia necesita de su voz firme, su liderazgo, su valentía y su visión para construir una nación más justa y próspera”.

La Gran Consulta por Colombia también incluye a los precandidatos Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Aníbal Gaviria.

Noticias Destacadas