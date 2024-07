Petro agudizó su postura contra el día sin IVA luego de objetar la ley: “No le regalen el trabajo nacional al mercado extranjero”

El celular de Sandra Ortiz es hoy la principal prueba en su contra: demostró que el día que dieron el soborno, ella fue a la casa de Name

Contexto: El celular de Sandra Ortiz es hoy la principal prueba en su contra: demostró que el día que dieron el soborno, ella fue a la casa de Name

“ Es simple, si usted no cobra IVA por los productos importados, usted acaba con la producción nacional, destruye el trabajo nacional sin ninguna contraprestación”, posteó en su cuenta personal de X.

“Ya le quitaron en buena parte a las carboneras y petroleras extranjeras los impuestos al permitir la deducción de las regalías en el impuesto de renta, regalías que son un derecho de la nación. No le regalen el trabajo nacional al mercado extranjero”, expresó Petro.

Y es que, el Día sin IVA en Colombia, por ahora, no va más. El presidente Gustavo Petro no sancionará la ley que pretendía establecer de manera definitiva esa jornada para el comercio nacional.

“Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno nacional se permite devolver por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley No. 100 de 2022 Cámara, 140 de 2023 Senado ‘por medio de la cual se institucionaliza el Día sin IVA como Política de Estado para proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular la economía colombiana, y se dictan otras disposiciones’”, se lee en el documento presentado por la cartera de Hacienda que está membretado con el nombre del presidente Gustavo Petro.

En la objeción enviada al Congreso, el Ministerio de Hacienda asegura que en el debate legislativo de esa iniciativa no se tuvieron en cuenta los apuntes hechos por el Ministerio de Hacienda sobre los impactos fiscales que podría tener el Día sin IVA , ni se debatió cuál sería la fuente sustitutiva de esa pérdida de ingresos para las arcas de la Nación.

El congresista aseguró que esa jornada servía para activar la economía, generar empleo, promover la formalización empresarial y tributaria y generar beneficios sociales para los colombianos que no pueden acceder a determinados bienes sin que se reduzca su precio, un mecanismo que facilita su compra.

Precisamente, esa medida reducía en un 19 % el valor de determinados productos (que es el porcentaje del IVA) y fue frenada por el poder Ejecutivo con el pretexto de que no contaba con el aval fiscal, que es el análisis que realiza el gobierno para conocer las implicaciones de las normas que pasan por el Congreso.

“Argumenta el presidente que no tiene aval fiscal, lo cual no es necesario teniendo en cuenta que es un proyecto que le otorga la facultad al Gobierno nacional, de acuerdo a su estudio técnico y fiscal, de implementar esta jornada. Es decir, al ser opcional, no genera impacto fiscal. Teniendo en cuenta las jornadas de 2020, 2021 y 2022, queda claro que el recaudo en esta jornada es mucho mayor que el costo que genera la exención de IVA”, agregó, por último, el senador Uribe Turbay.