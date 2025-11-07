Suscribirse

Política

Petro habló por primera vez de “rehacer” las relaciones diplomáticas con Israel, pero la condición generó polémica

El mandatario colombiano rompió las relaciones por el conflicto en Medio Oriente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 3:17 p. m.
Benjamín Netanyahu y Gustavo Petro
Benjamín Netanyahu y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Un sorpresivo mensaje publicó este viernes 7 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuyo mensaje generó una ola de comentarios en las redes sociales.

En el post, el jefe de Estado mencionó por primera vez la posibilidad de “rehacer” las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, las cuales ordenó romper debido al conflicto en Medio Oriente y los bombardeos en Gaza.

Contexto: Maduro abriría por primera vez la posibilidad de abandonar el poder, según funcionarios de Trump; estas serían las condiciones

Sin embargo, el presidente puso sobre la mesa una condición para reactivar las relaciones diplomáticas con Israel; tiene que ver con la materialización de una fuerza de estabilización para que se convoquen a elecciones en Palestina e Israel.

Gustavo Petro
Gustavo Petro es un férreo opositor del gobierno de Israel. | Foto: Presidencia

“Propuse en Medio Oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel”, expresó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Y concluyó: “Estamos listos a rehacer relaciones diplomáticas con Israel si se inicia el proceso de paz”.

Cabe reseñar que en varios escenarios, el jefe de Estado colombiano ha lanzado agudas críticas en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien ha tildado de “genocida” y nazi”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Reuters / Evelyn Hockstein / Presidencia

Inclusive, el pasado 1 de octubre, el presidente Gustavo Petro ordenó la expulsión de Colombia de todo el personal diplomático de Israel.

“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, posteó Petro en esa oportunidad.

También avanzó en el mensaje: “Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados. El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

“El batallón Guardia Presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño. EE. UU. decidió llevarse las armas que, según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”, subrayó Petro.

Contexto: Gustavo Petro dio la orden de activar un plan B por tropiezos en su polémica reforma a la salud

Y concluyó: “Sin embargo, Colombia ayudará a todo pueblo que requiera nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país. Hannah Arendt, la filósofa que analizó el totalitarismo, señaló en los años 50 que los nazis seguían vivos. Hitler está vivo en la política del mundo, Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo de fin de semana del 7 al 9 de noviembre: predicciones para los 12 signos

2. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

3. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

4. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

5. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroIsraelColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.