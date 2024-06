Petro insinuó que es víctima por el escándalo de corrupción en la UNGRD de su Gobierno: “Suficiente daño político me hicieron”

“Y el que robe se va, yo mismo lo entrego a la justicia y coloco una condición en esos llamados principios de oportunidad, no es una condición, es una solicitud pero somos la víctima como nación, le robaron fue a la nación el dinero como víctima de la nación tienen que devolver hasta el último peso de lo que se robaron”, expresó Petro.

Presidente Gustavo Petro advirtió que el que robe en su Gobierno se va, señalando que la Nación es víctima por el escándalo de la UNGRD: "Suficiente daño político me hicieron a mí".

También aseguró: “Ya daño político suficiente nos hicieron a mí y a quienes queremos seguir luchando con dignidad por este país pero no se repite, ninguno puede salir incólume como tantos ladrones de cuello blanco han salido en Colombia, si toca un peso del pueblo porque aquí no se eligieron fue para que ese peso del pueblo se vuelva riqueza del pueblo, no riqueza particular”.