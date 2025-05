“Petro, perdiste”: Vicky Dávila calificó hundimiento de la consulta popular como un triunfo que exige cumplirles a los trabajadores

En el video publicado aseguró que lo ocurrido en el Senado es una oportunidad para hacer una buena reforma laboral en Colombia. “Hacer una que no perjudique a las empresas, que devuelva beneficios a los trabajadores y que no se use para hacer campaña para 2026. Petro, perdiste”.

“Si Petro nos amenaza con ir a las calles, si trata de incendiar el país, nosotros no lo vamos a permitir, somos millones, somos mayoría y también podemos salir a defender a Colombia, y a defender la democracia. Nuestras Fuerza Armadas están con el pueblo, no con el tirano. Nos van a defender con el alma. No tenemos miedo, no nos dejamos amedrentar de Petro. Los que amamos a Colombia y buscamos que salga adelante, incluidos los trabajadores que quieren mejores condiciones sin acabar con las empresas que les dan empleo. Nosotros somos mayoría”, finalizó.