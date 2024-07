“Puños, groserías, nos vomitan en la cara. Lo más suave es aquello de ‘fuera Petro’, esto es otro nivel y hay gente que odia”

“Todo parece indicar que hubo un disparo a la camioneta principal donde yo me muevo. En ese momento, pues los muchachos iban a recogerme a mí, entonces yo no estaba en la camioneta, pero todo parece indicar que fue un disparo con arma contundente , con arma de fuego”, dijo Juan Fernando Petro a Caracol Radio.

Según dijo, él nunca toma la misma ruta en sus desplazamientos, de manera que espera el resultado de las pesquisas para saber quién estuvo detrás del impacto con bala a la camioneta. “Siempre he estado en el ojo de un posible foco de objetivo militar, de alguna manera, y la polarización del país de los últimos tiempos ha subido el tono en la calle, que era algo que ya notábamos con el esquema, ha subido mucho. A mí me han agredido en librerías, en restaurantes, en centros comerciales, entonces uno siente que el ambiente se ha ido complicando”.

“Esto es otro nivel y hay gente que odia. En una librería alguien se me acercó con ganas de golpearme. Y me ha sucedido en unos restaurantes, donde hay agresividad”, agregó Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. “En las redes me han asesinado. A la izquierda, a la derecha, eso no le debería suceder a nadie”, agregó Petro a la emisora referida.