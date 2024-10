Secretario Jurídico entrega reveladores datos en SEMANA: Bogotá enfrenta cerca de 11.900 demandas por $15 billones

M.M.: Hay dos tribunales: uno internacional y otro nacional. El primero, el internacional, está por cerca de 120 mil millones de pesos y el nacional está por 36 mil millones. El nacional es presentado por la Alcaldía haciendo efectiva la cláusula penal del contrato; mientras que el otro es presentado por Copasa en contra de la Subred, en el que indican que el contrato estaba indebidamente estructurado y ellos argumentan la imposibilidad que tuvieron de generar la demolición de la Torre Central. Sin embargo, observando las respuestas del Ministerio de Cultura sobre ese particular, pues no hubo una negación expresa, sino simplemente que no cumplía con los requisitos de la solicitud que en su momento presentó Copasa y ellos se amparan en ello para indicar que la demolición resultaba imposible de efectuar.