Uribe cuestiona que Cepeda fuera favorecido por la Corte antes de las elecciones de 2018: “Fui denunciante y resulté compulsado”

Uribe Vélez apuntó que “pasaron 6 años entre las primeras denuncias contra el senador Cepeda y el fallo electoral que lo absolvió y me condenó. Estas denuncias presentadas en 2012 y 2014, la Corte las vino a resolver en febrero de 2018″.

Serie de pruebas del montaje: 15. Pasaron 6 años entre las primeras denuncias contra el Senador Cepeda y el fallo electoral que lo absolvió y me condenó. pic.twitter.com/nrGPoqTCpp

“Se denunció al senador Cepeda desde 2012, lo absolvieron en vísperas electorales de 2018 cuando a mí me compulsaron, me acusaron. Las decisiones judiciales contra mi persona mostraron el ánimo de perjudicarme políticamente. El doctor Jaime Granados, en mi nombre, en 2012, denunció al senador Cepeda por las declaraciones del recluso Areiza, testigo en otro proceso que dijo que el senador Cepeda le ofreció beneficios para que me acusara”, relató Uribe Vélez en otra de esas publicaciones.