“Vuelvo a debates, pero con demócratas”: Gustavo Bolívar anuncia que asistirá a uno donde no estará Diego Molano

El acto será este 25 de septiembre a las 2:00 de la tarde en el Parque de los Hippies en Bogotá, pero según la promoción del debate, no asistirá el exministro de Defensa, Diego Molano, que no se cansa de llamar a Bolívar el financiador de la primera línea, el grupo vandálico que atacó a varias ciudades del país en el 2021, durante el último año de gobierno del expresidente Iván Duque.

Se desconoce hasta la mañana de este miércoles 21 de septiembre si Diego Molano no fue invitado al debate o si, al contrario, decidió no asistir. Cabe recordar que Temblores, uno de los organizadores, tiene una plataforma que, según ellos, facilita la denuncia de la violencia policial en el país.

Bolívar había dicho que no le gustaba debatir con Molano porque siempre tenía que aclarar cómo fue su verdadero papel frente a la primera línea, un respaldo que él entregó en el 2021, en medio del estallido social y que lo ha llevado a dar más de una respuesta en medio de esta campaña a la Alcaldía de Bogotá.

“La principal razón es que yo no le voy a servir de plataforma para que el fascismo siga montándose sobre mi campaña y haciendo desprestigio de la juventud y de mi persona. De mí que diga lo que quiera, yo ya veré cómo arreglo los asuntos con la Fiscalía, porque también no puedo permitir que sigan mancillando y barriendo mi nombre en todos los debates”, sustentó Bolívar.

La posición de Gustavo Bolívar de no debatir con Diego Molano llevó a muchos sectores a compararlo con el ingeniero Rodolfo Hernández, quien a escasas semanas de la elección presidencial, tomó la decisión de no asistir a debates en televisión nacional con Gustavo Petro porque tenía claro que el líder del Pacto Histórico tenía mejor discurso y podía, eventualmente, dejarlo en desventaja.

“Los que cuestionaban a Rodolfo Hernández por no asistir a los debates ahora dicen que no asistirían a más debates. Gustavo Bolívar ha cometido demasiados errores, cada vez que está en un espacio no controlado muestra su desconocimiento y torpeza. Le queda grande debatir”, escribió en X el candidato al Concejo de Bogotá, Daniel Briceño.