Daniel Briceño confronta a Gustavo Bolívar y dice que ahora busca victimizarse: “Pura cobardía”

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, indicó esta semana en una entrevista con El Tiempo que no está dispuesto a volver a participar en debates políticos si Diego Molano lo vuelve a cuestionar sin fundamentos.

“Es que si la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates con ese señor (Diego Molano). Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola, todo es primera línea, Bolívar y terrorismo. No tienen la capacidad de argumentar ni hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando toda su campaña en enlodar a otra persona, por eso el señor no despega en las encuestas”, puntualizó.