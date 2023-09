Comparan a Gustavo Bolívar con Rodolfo Hernández por decisión de no asistir a los debates: “Le queda grande”

Aunque los debates electorales históricamente han sido plataformas utilizadas por los políticos para convencer a la ciudadanía de votar con ellos, hay quienes a falta de unas semanas para los comicios desisten de participar. Sucedió en 2022, cuando Rodolfo Hernández aspiró a la presidencia de Colombia, y está ocurriendo este año, solo que con Gustavo Bolívar, que busca llegar a la Alcaldía de Bogotá.

El candidato del Pacto Histórico afirmó que no continuará asistiendo a los debates a los que asista Diego Molano, exministro de Defensa y hoy candidato a la alcaldía con el coaval del Movimiento Salvación Nacional.

A través de un video, Gustavo Bolívar explicó el porqué no asistirá a más debates rumbo a la alcaldía. Según él, no está de acuerdo con la manera en que Diego Molano, minDefensa durante el estallido social contra el Gobierno de Iván Duque, estigmatiza a los jóvenes,

“La principal razón es que yo no le voy a servir de plataforma para que el fascismo siga montándose sobre mi campaña y haciendo desprestigio de la juventud y de mi persona. De mí que diga lo que quiera, yo ya veré cómo arreglo los asuntos con la Fiscalía, porque también no puedo permitir que sigan mancillando y barriendo mi nombre en todos los debates”, sustentó Bolívar.

Diego Molano y Gustavo Bolívar, de 'agarrón' en la contienda electoral. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“Robledo, Lara, Galán, Oviedo, Nicolás Ramos, etcétera, no tengo contra ustedes nada. Puedo debatir con ustedes el día que quieran, cuando quieran, porque ustedes han demostrado que van a hacerle propuestas a Bogotá. Pero con este señor sí, ni a la esquina. Y mientras no haya un pacto de no agresión, no regreso a los debates”, agregó.

La comparación entre Bolívar y Rodolfo Hernández

Tras el pronunciamiento de Gustavo Bolívar, algunos compararon su actitud con la de Rodolfo Hernández en 2022. A saber: el ingeniero, candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, desistió de ir a los debates una vez avanzó a la segunda vuelta, donde perdió con el hoy mandatario Gustavo Petro.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida. Mientras los otros candidatos se pelean, yo me pregunto ¿Acaso es esto lo más importante, lo más urgente? ¿Cómo vamos a estar bien si el planeta se destruye? ¿Cómo, si no hay trabajo, si las familias no tienen con qué, si las mujeres son explotadas en sus trabajos, si son maltratadas en sus hogares?”, planteó Rodolfo Hernández en ese entonces.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, también había desistido de ir a debates de cara a la segunda vuelta en 2022. | Foto: Colprensa

Entre los que relacionan la decisión de Bolívar con la de Rodolfo Hernández sobresalen Daniel Briceño, candidato al Concejo por el Centro Democrático y con el que ha tenido más de un encontrón.

“Los que cuestionaban a Rodolfo Hernandez por no asistir a los debates ahora dicen que no asistirían a más debates. Gustavo Bolívar ha cometido demasiados errores, cada vez que está en un espacio no controlado muestra su desconocimiento y torpeza. Le queda grande debatir”, escribió en X Briceño.

El abogado no se guardó nada a la hora de opinar sobre el mensaje de la valla de Bolívar. | Foto: Semana

A lo sucedido también hizo referencia Catherine Juvinao, congresista de la Alianza Verde, solo que sin mencionar explícitamente a Gustavo Bolívar.

“Cuando un candidato empieza a verse en desventaja argumental y programática frente a sus competidores, deja de ir a debates. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Remember Rodolfo Hernandez”, comentó.

Cuando un candidato empieza a verse en desventaja argumental y programática frente a sus competidores, deja de ir a debates.



No tengo pruebas pero tampoco dudas.

Remember Rodolfo Hernandez. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 19, 2023