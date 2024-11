Lo más importante, uno tenía un miedo constante del infame paseo millonario. Todos conocemos personas que fueron víctimas, y no hay mamá que no le dijera a uno “no coja un taxi en la calle, que alguien la lleve mijita”.

El único argumento fuerte que puede hacerse en contra de Uber es el de legalidad, que no juega con las mismas reglas, que no juega limpio.

Lo que no es absurdo, es que después de seis años, 2 millones de usuarios, 88 mil conductores y un zillon carreras, no haya ningún tipo de regulación. Cada día que pasa, la decisión de no regular a Uber es más difícil de defender.

2 millones de pasajeros y casi 90 mil conductores de Uber en Colombia son prueba irrefutable que ride-sharing es un beneficio neto para el país. Más aún, ride-sharing ha estado en Latinoamérica por más de seis años. Todo lo que funciona, así como lo que no funciona de este modelo ya no es una incógnita, está detalladamente documentado.

Yo conozco a Uber desde 2014, cuando apenas comenzaba operaciones en Colombia tuve una entrevista con Michael Shoemaker. Uber estaba creciendo muchísimo en USA y estaban preguntando por los prospectos que le veía en Colombia. Recuerdo haberle dicho “ Uber en Latinoamérica va a ser GIGANTE. Es inevitable. Imaginate todos los beneficios de conveniencia que tienen los gringos, aquí eso ayuda, pero si yo me puedo montar en un taxi, y no tengo miedo de mi seguridad ¿Qué más puede pedir uno?”

Como usuarios, no necesitamos la regulación en este momento. Deberíamos estar avergonzados y molestos porque a estas alturas no se haya solucionado.

Nota aparte: La mayor razón por la que no acepté un trabajo en Uber en 2014 es porque mi querida mamá, Alba Lucía - A quien, solo he visto llorar cuando alguien muere - me llamó desconsolada cuando le conté que estaba considerando la oferta y me prohibió llorando que tomara un trabajo en el que me convertiría en una imagen pública para una empresa que se enfrenta al gremio taxista. Ella estaba segura de que iba a terminar apuñalado o peor.

Puede que estuviera, exagerando, o puede que no. Pero así de peligroso se siente ir en contra de ese grupo de interés. Por eso es difícil molestarse, o no entender la falta de acción del gobierno, hay más que un costo político, esa pelea da miedo. Yo personalmente tengo miedo escribiendo esto. Pensándolo bien, si lo publico, ni le voy a contar a mi mama antes de mandarlo porque seguro me regaña - y con razón. Pero las cosas malas pasan cuando la gente buena no actúa.

Uber, y varias otras compañías de ride-sharing han prosperado en Latinoamérica porque se las necesitaba desesperadamente.

Lo lograron en un entorno de persecución, intimidación y miedo promovido por grupos con intereses especiales. Prosperaron porque los usuarios y conductores prefirieron ir en contra de la “ley” y usar un servicio mejor que les ayuda financieramente y les da más seguridad. Los argumentos de derechos al empleo, seguros y contribuciones a la red de seguridad nacional tienen que solucionarse y se están debatiendo en este momento en todo el mundo.

Lo que no es debatible, es la seguridad. Ojalá pudiera compartir más información públicamente, pero puedo compartir al menos este dato: siendo extremadamente conservador, puedo afirmar con certeza que en colombia es treinta veces más probable sufrir un enfrentamiento/robo o atraco en un taxi que en un a aplicación de Ride-sharing.

Mi equipo, la razón de ser de mi compañía es literalmente llevar el número de incidentes en ride-sharing a cero. Alguna vez han conocido un equipo antifraude de una empresa de taxis? Yo tampoco - no existe.