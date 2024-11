El Gobierno, porque la planteó como una solución a la caída en los ingresos por cuenta de la crisis actual y como salida a la baja cobertura del sistema pensional. Los contradictores, porque la consideraron un plan macabro de la banca para quedarse con los inmuebles. Por eso hay que poner todo en sus justas proporciones: no es la gran panacea ni tampoco una sombría conspiración.

Se trata de una alternativa válida para que muchos adultos mayores con ningún o pocos ingresos, pero dueños de vivienda, mejoren su situación económica. Pero como no sustituye la pensión , debería verse como un complemento. Y resulta exagerado calificar de ‘expropiación’ a un producto financiero que las personas pueden o no tomar según su propia conveniencia.

Sin embargo, ahí hay otra inexactitud, porque no es tan claro que todos los bancos se le apunten a este negocio. Las hipotecas inversas les sirven más a inversionistas de largo plazo, como fondos inmobiliarios o aseguradoras.

A un banco no le interesa administrar inmuebles: ese es un negocio más complejo que prestar plata, porque requiere un equipo sofisticado, escala y desgaste operativo. Por eso podría tardar un poco más en desarrollarse y su éxito dependerá de una correcta regulación.

MinVivienda insiste en que la hipoteca inversa no es una expropiación

La crisis visibilizó la pobreza oculta de personas , generalmente adultos mayores, que tienen casa o apartamento, incluso en estratos altos, pero no ingresos para mantenerse. En Bogotá el fenómeno podría alcanzar el 4 por ciento de los hogares. Además, como son propietarios, no pueden acceder a los programas sociales.

El crecimiento de los hogares unipersonales también haría atractivo el producto en el futuro para los millennials , que no planean casarse ni tener hijos y no les interesa tener techo propio. Si, por el contrario, ven que esa vivienda les puede servir como un ingreso en su vejez, pueden animarse y convertirse en propietarios.

La reglamentación será clave , pues como siempre el diablo está en los detalles. El decreto no fija las condiciones financieras para avaluar la vivienda, el tamaño de la renta , las tasas de interés y el descuento que utilizarán, lo cual el Gobierno deberá regular.

Por eso, algunos expertos advierten que no tiene sentido que la misma entidad que ofrece el instrumento financiero asesore al cliente. En algunos países donde existe el mecanismo desde hace muchos años, asume esa labor de asesoría el organismo de vivienda del Estado, al igual que el aseguramiento.

La figura existe en varios países, pero no en todos lados ha tenido éxito . En Reino Unido, donde la adoptaron en 1965, hacen miles de hipotecas inversas al año. No obstante en España , donde existe desde 2007, tiene una baja penetración ante factores que van desde el desconocimiento del instrumento, a veces difícil de explicar, hasta los temas culturales.

También habrá que resolver otros temas como el blindaje jurídico del instrumento , para que cuando llegue el fallecimiento no haya un conflicto con los herederos y acusen a los intermediarios de ‘aprovecharse’ de los adultos mayores, lo que les causaría daño reputacional.

Sin duda, la crisis ha revelado la compleja situación de los mayores. Sin embargo, resulta incoherente que en una semana surja un escándalo debido a que no los dejan salir y a la siguiente porque ahora podrán decidir qué hacer con el capital que han acumulado a lo largo de su vida.

Así mismo, hay que reclamar una oposición constructiva, que no descalifique las ideas solo por venir del Gobierno, o que utilice argumentos falsos y verdades a medias para estigmatizar la iniciativa privada. Los debates sobre temas económicos no se pueden seguir politizando o discutiendo vía Twitter. Ojalá el Gobierno tome nota de estas experiencias para que los debates que vienen en temas económicos no entren en reversa.