Delphine Boël y el rey Alberto II de Bélgica

Delphine Boël canta victoria luego de seis años de batalla legal. Según lo demostró una prueba de ADN, Alberto II es su padre biológico, tal como ella estuvo afirmándolo durante las dos últimas décadas . Sin embargo, se trata de un triunfo agridulce, pues el exmonarca, quien abdicó en extrañas circunstancias en 2013, no la quiere ni poquito . Ello quedó claro, una vez más, con el reticente reconocimiento del vínculo que se vio obligado a hacer, tras conocerse la decisión de un tribunal.

“Su majestad el rey Albert II ha tomado nota de los resultados de la prueba de ADN en la que colaboró a petición de la corte de apelaciones de Bruselas. Las conclusiones científicas muestran que es el padre biológico de la señora Delphine Boël. Aunque existen argumentos y objeciones jurídicas para justificar que la paternidad legal no necesariamente significa paternidad biológica , y que el procedimiento usado le parece cuestionable, el rey ha decidido no usar esos argumentos y finalizar con honor y dignidad este penoso procedimiento”.

El año pasado, la justicia concluyó que Delphine no era hija de Jacques Boël, primer marido de su madre y con quien se crio, y le ordenó a Albert someterse a la prueba de ADN . El rey se rehusó tanto, que la corte tuvo que imponerle una multa de más de 5000 dólares por cada día que se demorara en dar la muestra biológica.

Por haber nacido fuera del matrimonio, Delphine está excluida de la línea de sucesión al trono y no recibirá ningún título, pero sí tiene derecho a un octavo de la fortuna del rey. Ella ha dicho que no le interesa el dinero, sino que dio la pelea motivada por el vacío emocional que le provocó la ausencia de su padre, cuyo corazón no da muestras de conmoverse a los 85 años.