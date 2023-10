El truco definitivo para saber si un huevo está en su punto

Es tal su versatilidad que el huevo puede consumirse cocido, tibio, frito o revuelto, según el gusto de cada quien. No obstante, mucho se ha hablado sobre su relación con el aumento de colesterol LDL, por lo cual el sitio web en mención sugiere el consumo de 1 solo huevo al día porque no afecta este tipo de lipoproteína.

Es entonces que la Fundación Española del Corazón explica a través de un estudio hecho por el European Journal of Clinical Nutrition que consumir cuatro o más huevos a la semana no incide en los problemas cardíacos. Sin embargo, es importante considerar que no es lo mismo consumir un huevo cocido que un huevo frito, porque este último suele tener aceite y guardar relación con el sobrepeso.