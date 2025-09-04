¿Qué enfermedades tenía Giorgio Armani, famoso diseñador de moda que murió este jueves?

El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani falleció este jueves a los 91 años, según lo informó el Grupo Armani, la casa de moda que él mismo fundó y dirigió por décadas.

Su muerte marca el final de una era en la alta costura, en la que su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, minimalismo y excelencia.

Su legado se extiende más allá del diseño: fue un innovador que convirtió su firma en un imperio global y en un símbolo de distinción atemporal.

“El señor Armani —como era llamado con respeto por su equipo— partió en calma, acompañado por sus seres más cercanos”, expresó la firma en un comunicado oficial.

¿Pero qué enfermedades padecía el reconocido diseñador? Si bien no se tiene certeza de la causa de su fallecimiento, lo que sí se sabe es que Armani había enfrentado problemas de salud desde 2009, cuando fue diagnosticado con hepatitis como consecuencia de una intoxicación.

Giorgio Armani fue diagnosticado don hepatitis en 2009. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esa condición lo acompañó por años y, si bien logró recuperarse, él mismo reconoció que la experiencia marcó su vida y así lo dio a conocer en una entrevista concedida en 2024 a la revista Vanity Fair.

Sin embargo, en los últimos tiempos se conoció que el reconocido diseñador enfrentó otras complicaciones médicas que lo obligaron a reducir su agenda pública y en su momento se indicó que tenía inconvenientes en sus vías respiratorias.

En su momento, en el pasado mes de junio, los medios de comunicación italianos informaron que había estado hospitalizado durante algunos días debido a una infección pulmonar. Luego de salir del hospital, permaneció en su casa de Via Borgonuovo, de Milán.

Hace dos meses, en julio, Armani compartió un mensaje por su cumpleaños en el que aseguró que se estaba recuperando y estaría de vuelta para participar en la Semana de la Moda en Milán, que se realiza en este mes de septiembre.

Giorgio Armani, ícono de la moda de alta costura. | Foto: Getty Images

Se dice que en esta ocasión se planeaba un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda. “En las últimas semanas, he sentido fuertemente el abrazo de quienes pensaban en mí”, dijo Armani en una carta abierta publicada por varios periódicos italianos, en la que mencionaba a familiares, compañeros, empleados, la prensa y personas en las redes sociales.

En la comunicación también expresó que quería agradecerles a todos por la cercanía que le habían demostrado.