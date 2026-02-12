Gente

Miles de millones de pesos; eso cuestan los nuevos zapatos de oro de Yeferson Cossio: la historia detrás del lujoso diseño

Yeferson Cossio sorprende con zapatos hechos a mano en Italia y detalles en oro.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

12 de febrero de 2026, 7:36 p. m.
El exclusivo calzado de Yeferson Cossio
El exclusivo calzado de Yeferson Cossio Foto: x

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio vuelve a ser centro de conversación en las redes sociales tras revelar un obsequio de alto valor simbólico y económico. Se trata de un par de zapatos fabricados artesanalmente en Italia, que incorporan detalles en oro y tecnología de autenticidad, entregados por el reconocido diseñador caleño Juan Aragón como reconocimiento a su trayectoria digital.

Incidente en rueda de prensa de Carlos Vives: periodista denuncia expulsión y jefe de comunicaciones se pronuncia

Un diseño con sello italiano y detalles en oro

La pieza, que ha sido descrita por su creador más como un “trofeo” que como una prenda de vestir convencional, destaca por su nivel de personalización. Los zapatos cuentan con el sobrenombre “Yefito” grabado, cordones bañados en oro y un sistema tecnológico integrado que certifica tanto la propiedad como la autenticidad del artículo.

Según las imágenes y videos compartidos por el influencer en sus redes sociales, la fabricación se llevó a cabo en colaboración con casas de moda en Italia, país referente en la industria del calzado de lujo. Este tipo de artículos se enmarca en el mercado de bespoke luxury, donde cada detalle es ajustado a la identidad del propietario.

La cifra en debate: ¿Cuánto cuestan realmente?

Uno de los puntos que mayor impacto ha generado entre los internautas es el valor comercial de la pieza. Aunque no existe una confirmación oficial ni factura pública que valide el costo exacto, en diversas plataformas digitales y sectores de opinión se ha especulado con una cifra cercana a los 800.000 dólares, lo que traducido al peso colombiano ronda aproximadamente los tres mil millones de pesos.

YouTube video pXcYOy7IIMU thumbnail

Es importante precisar que, en el mercado del coleccionismo y la alta gama, el valor suele estar determinado no solo por los materiales preciosos, sino por la exclusividad de ser una pieza única en el mundo. Sin embargo, hasta el momento, ni el influenciador ni el diseñador han confirmado dicha suma de manera formal.

Juan Aragón: el colombiano detrás del calzado de las estrellas

“Un sueño que se convirtió en una pesadilla”: renunció reina del Carnaval del Atlántico, a 48 horas de su coronación

El artífice de este obsequio es Juan Sebastián Aragón, un diseñador colombiano cuya trayectoria ha ganado terreno en el circuito internacional. En declaraciones entregadas previamente a varios medios de comunicación Aragón ha definido su marca como una propuesta que busca contar historias a través de “obras de arte” vestibles.

“Es una marca que no solo hace zapatos... son prendas que cuentan historias a través de obras de arte”, afirmó el diseñador al referirse a su visión empresarial.

Aragón no es un desconocido en el mundo del espectáculo. Su portafolio incluye colaboraciones con figuras de la talla de J Balvin, Maluma, Marc Anthony y Yeison Jiménez.

Reacciones divididas en la esfera digital

Como era de esperarse, la publicación desató una polarización inmediata. Por un lado, un sector de su audiencia celebraba su nueva adquisición y por otro lado, críticos en redes sociales cuestionan la ostentación de artículos de tal valor en un contexto de desigualdad social, calificando el gasto como innecesario.

Más allá de la controversia, el hecho subraya una tendencia creciente: la alianza entre marcas de ultra-lujo y figuras reconocidas en redes sociales, donde la visibilidad se convierte en la moneda de cambio más valiosa para los diseñadores.

