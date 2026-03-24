Vacantes para diseñadores en Colombia: cómo postularse a las ofertas

El diseño se ha consolidado como un componente clave para las empresas que buscan fortalecer su identidad visual, mejorar la experiencia de sus usuarios y comunicar sus productos o servicios de forma efectiva. Este campo reúne a profesionales que combinan creatividad, estrategia y herramientas digitales para desarrollar soluciones visuales adaptadas a distintos proyectos.

En ese escenario, se han abierto más de 400 vacantes dirigidas a personas interesadas en vincularse a este campo en diferentes regiones del país.

Consejos para los candidatos

Quienes deseen postularse a estas oportunidades pueden fortalecer su perfil con un portafolio actualizado que muestre proyectos recientes y evidencie sus habilidades. También es recomendable incluir ejemplos claros de trabajos realizados, explicar el proceso creativo detrás de cada pieza y mantener organizados los materiales que respalden su experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Diseñador gráfico – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.900.000 a $ 3.300.000

En este rol, será una pieza clave para potenciar la comunicación interna de la empresa a través de diseños creativos y visualmente impactantes.

Responsabilidades:

Desarrollar conceptos visuales que potencien la comunicación interna de la empresa.

Colaborar con los equipos de comunicación y marketing para crear materiales gráficos alineados con la estrategia de marca.

Diseñar piezas gráficas para campañas internas presentaciones y eventos corporativos.

Asegurar la consistencia de la identidad visual en todos los canales de comunicación interna.

Proponer y ejecutar ideas creativas para mejorar la experiencia visual de los empleados.

Requerimientos:

Título en Diseño Gráfico o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años como diseñador gráfico, creador visual o artista gráfico.

Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.

Creatividad y atención al detalle para desarrollar diseños innovadores y de alta calidad.

¡Aplique acá!

Diseñador industrial senior – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Empresa del sector creativo, marketing y publicidad busca diseñador industrial senior en Bogotá.

Responsabilidades:

Realizar pruebas y ajustes a los diseños basándose en feedback de clientes y usuarios.

Diseñar y desarrollar soluciones creativas y material POP.

Colaborar en proyectos interdepartamentales para garantizar la integración del diseño en las campañas.

Conocimientos detallados en procesos productivos y selección de materiales POP.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en diseño gráfico o industrial y/o carreras afines.

Experiencia mínima de tres (3) años en el diseño y desarrollo de Material POP y retail, así como en la creación de material para punto de venta.

Dominio avanzado de Suite Adobe.

Dominio de Rhino y renderizado en V-Ray.

Conocimientos sólidos en procesos productivos, selección de materiales, desarrollo de despieces, planos y archivos para producción.

¡Aplique acá!

Bogotá: hay más de 70.000 vacantes activas esta semana, postúlese acá

Auxiliar de diseño gráfico para tienda sin experiencia – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: $ 1.750.000

Su principal misión será personalizar los productos de la compañía hechos en cuero, utilizando las herramientas de diseño designadas para la elaboración de ilustraciones, frases o diseños que deseen los clientes, siempre entregando el mejor servicio para asegurar una experiencia memorable.

Responsabilidades:

Realizar la personalización del producto asegurando los procedimientos definidos por la compañía, las normas de seguridad establecidas y la satisfacción del cliente.

Asesorar al cliente frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos, las características y cuidados de estos y las campañas comerciales de la compañía garantizando la fidelización del cliente.

Garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina correspondiente asegurando su limpieza, las condiciones idóneas para su operación y la disponibilidad de insumos y herramientas necesarios.

Requerimientos:

Bachiller graduado.

Conocimiento en programas diseño.

Experiencia en atención o servicio a clientes.

Trabajo en equipo.

Disponibilidad horaria para laborar en las tiendas.

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Diseñador gráfico retail moda – Medellín

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 4.508.287

Se busca una persona con alta sensibilidad estética, afinidad por la moda y capacidad de conceptualizar ideas que se conviertan en experiencias visuales coherentes y atractivas.

Responsabilidades:

Diseñar piezas gráficas para medios físicos y digitales.

Conceptualizar líneas gráficas para campañas y colecciones.

Desarrollar sistemas gráficos completos alineados a la marca.

Crear piezas POP: empaques, invitaciones, displays, banners, entre otros.

Apoyar procesos de impresión y producción gráfica.

Trabajar de manera colaborativa con el equipo de branding y comunicaciones.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica o afines.

Manejo de Adobe Suite.

Conocimientos básicos en herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.

Experiencia en desarrollo de piezas gráficas y material POP.

Conocimiento en procesos de impresión y producción.

Alta sensibilidad por la moda y tendencias visuales.

¡Aplique acá!

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