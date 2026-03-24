Vacantes para diseñadores en Colombia: cómo postularse a las ofertas

El diseño se ha consolidado como un componente clave para las empresas que buscan fortalecer su identidad visual, mejorar la experiencia de sus usuarios y comunicar sus productos o servicios de forma efectiva. Este campo reúne a profesionales que combinan creatividad, estrategia y herramientas digitales para desarrollar soluciones visuales adaptadas a distintos proyectos.
En ese escenario, se han abierto más de 400 vacantes dirigidas a personas interesadas en vincularse a este campo en diferentes regiones del país.
Consejos para los candidatos
Quienes deseen postularse a estas oportunidades pueden fortalecer su perfil con un portafolio actualizado que muestre proyectos recientes y evidencie sus habilidades. También es recomendable incluir ejemplos claros de trabajos realizados, explicar el proceso creativo detrás de cada pieza y mantener organizados los materiales que respalden su experiencia.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Diseñador gráfico – Cali
Empresa: Confidencial
Salario: $ 2.900.000 a $ 3.300.000
En este rol, será una pieza clave para potenciar la comunicación interna de la empresa a través de diseños creativos y visualmente impactantes.
Responsabilidades:
- Desarrollar conceptos visuales que potencien la comunicación interna de la empresa.
- Colaborar con los equipos de comunicación y marketing para crear materiales gráficos alineados con la estrategia de marca.
- Diseñar piezas gráficas para campañas internas presentaciones y eventos corporativos.
- Asegurar la consistencia de la identidad visual en todos los canales de comunicación interna.
- Proponer y ejecutar ideas creativas para mejorar la experiencia visual de los empleados.
Requerimientos:
- Título en Diseño Gráfico o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años como diseñador gráfico, creador visual o artista gráfico.
- Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa.
- Creatividad y atención al detalle para desarrollar diseños innovadores y de alta calidad.
Diseñador industrial senior – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Empresa del sector creativo, marketing y publicidad busca diseñador industrial senior en Bogotá.
Responsabilidades:
- Realizar pruebas y ajustes a los diseños basándose en feedback de clientes y usuarios.
- Diseñar y desarrollar soluciones creativas y material POP.
- Colaborar en proyectos interdepartamentales para garantizar la integración del diseño en las campañas.
- Conocimientos detallados en procesos productivos y selección de materiales POP.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en diseño gráfico o industrial y/o carreras afines.
- Experiencia mínima de tres (3) años en el diseño y desarrollo de Material POP y retail, así como en la creación de material para punto de venta.
- Dominio avanzado de Suite Adobe.
- Dominio de Rhino y renderizado en V-Ray.
- Conocimientos sólidos en procesos productivos, selección de materiales, desarrollo de despieces, planos y archivos para producción.
Auxiliar de diseño gráfico para tienda sin experiencia – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: $ 1.750.000
Su principal misión será personalizar los productos de la compañía hechos en cuero, utilizando las herramientas de diseño designadas para la elaboración de ilustraciones, frases o diseños que deseen los clientes, siempre entregando el mejor servicio para asegurar una experiencia memorable.
Responsabilidades:
- Realizar la personalización del producto asegurando los procedimientos definidos por la compañía, las normas de seguridad establecidas y la satisfacción del cliente.
- Asesorar al cliente frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos, las características y cuidados de estos y las campañas comerciales de la compañía garantizando la fidelización del cliente.
- Garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina correspondiente asegurando su limpieza, las condiciones idóneas para su operación y la disponibilidad de insumos y herramientas necesarios.
Requerimientos:
- Bachiller graduado.
- Conocimiento en programas diseño.
- Experiencia en atención o servicio a clientes.
- Trabajo en equipo.
- Disponibilidad horaria para laborar en las tiendas.
Diseñador gráfico retail moda – Medellín
Empresa: NAF NAF
Salario: $ 4.508.287
Se busca una persona con alta sensibilidad estética, afinidad por la moda y capacidad de conceptualizar ideas que se conviertan en experiencias visuales coherentes y atractivas.
Responsabilidades:
- Diseñar piezas gráficas para medios físicos y digitales.
- Conceptualizar líneas gráficas para campañas y colecciones.
- Desarrollar sistemas gráficos completos alineados a la marca.
- Crear piezas POP: empaques, invitaciones, displays, banners, entre otros.
- Apoyar procesos de impresión y producción gráfica.
- Trabajar de manera colaborativa con el equipo de branding y comunicaciones.
Requerimientos:
- Profesional en Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica o afines.
- Manejo de Adobe Suite.
- Conocimientos básicos en herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.
- Experiencia en desarrollo de piezas gráficas y material POP.
- Conocimiento en procesos de impresión y producción.
- Alta sensibilidad por la moda y tendencias visuales.
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