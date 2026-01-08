EMPLEO

Vacantes para diseñadores gráficos: empresas buscan talento creativo

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

8 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

El diseño gráfico se ha convertido en un componente clave para la comunicación, la identidad de marca y la competitividad de las empresas. A través de piezas visuales claras y atractivas, los diseñadores gráficos contribuyen a transmitir mensajes, fortalecer la presencia digital y generar conexiones efectivas con clientes y audiencias.

En este contexto, distintas empresas han abierto vacantes para incorporar talento creativo a sus equipos de trabajo. Las oportunidades disponibles abarcan sectores como mercadeo, publicidad, tecnología, comercio y servicios, donde el diseño cumple un rol fundamental en campañas, contenidos digitales, productos y experiencias de usuario.

Para los profesionales del diseño gráfico, estas vacantes representan la posibilidad de desarrollar su creatividad en entornos laborales formales, participar en proyectos de impacto y continuar fortaleciendo su perfil profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades activas.

.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Diseñador gráfico senior key visuals – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.000.000

Como artista visual senior, trabajará de cerca con el equipo de branding y marketing para asegurar que cada pieza gráfica no solo sea atractiva, sino que también impulse el posicionamiento de la marca a nivel nacional.

Responsabilidades:

  • Realizar mood boards de inspiración y conceptualización como base para la campaña.
  • Investigar e incorporar nuevas metodologías y herramientas de diseño.
  • Conceptualizar estrategias de comunicación junto al jefe de branding y el equipo de mercadeo.
  • Plantear soluciones gráficas acordes a las necesidades de comunicación de la compañía.
  • Guiar al personal interno según los lineamientos gráficos de la marca.
  • Garantizar el uso correcto de los lineamientos del manual de marca y estilos de comunicación.
  • Generar un correcto posicionamiento de marca en campañas diseñadas.

Requerimientos:

  • Profesional en diseño gráfico o publicidad.
  • Cursos en Animación retoque digital branding.
  • Dominio de Illustrator, Photoshop, Word, PowerPoint, Excel, After Effects, Premier.
  • Mínimo 4 años de experiencia creando key visuals para campañas publicitarias en diversos canales.
  • Experiencia en ATL, BTL DIGITAL y puntos de venta.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder de diseño gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 3.167.000 a 3.432.000

Croydon busca un profesional apasionado por la creatividad y el diseño, capaz de liderar proyectos de catálogos y editoriales con un enfoque innovador y estético.

Responsabilidades:

  • Creación de conceptos creativos y racionales para catálogos.
  • Dirección de artes para el diseño.
  • Elaboración y manejo de briefs creativos.
  • Desarrollo y redacción de copys con criterio gramatical.
  • Edición de videos.
  • Retoques fotográficos con énfasis en moda y pieles.
  • Manejo de preprensa, colorimetría y finalización de archivos.
  • Gestión con proveedores de impresión.

Requerimientos:

  • Experiencia laboral de 2 años en diseño de catálogos o editorial.
  • Profesional en Diseño Gráfico.
  • Residir en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

Diseñador gráfico POP – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como diseñador gráfico, será el responsable de garantizar la imagen de la marca, diseñando productos que se ajustan a los lineamientos de la empresa, con el fin de mantener la coherencia y la identidad de la marca

Responsabilidades

  • Implementar procesos creativos en el desarrollo de material gráfico, buscando la originalidad y la calidad en cada diseño.
  • Adaptar los backings de vitrina a diferentes tamaños y tipologías, asegurando una correcta presentación visual en todos los puntos de venta.
  • Brindar soporte al área en la creación de propuestas y presentaciones que requieran diseño gráfico, aportando ideas innovadoras y creativas.
  • Transformar las ideas de las líneas gráficas de las campañas en elementos visuales para las vitrinas, logrando una coherencia y atractivo visual.
  • Elaborar manuales y planogramas para las vitrinas de cada marca, adaptándolos según las temporadas o proyectos de la empresa.
  • Realizar investigaciones constantes sobre nuevas propuestas y tendencias de manuales, con el objetivo de actualizar y mejorar los diseños existentes.
  • Asegurar la entrega oportuna de las Ecards para la comunicación de información visual a las tiendas.
  • Desarrollar planos (renders) de las vitrinas, objetos y espacios, ofreciendo una representación visual precisa y atractiva.
  • Realizar las actividades designadas por el jefe inmediato

Requerimientos:

  • Título profesional en Diseño Gráfico, Industrial, Publicidad o afines.
  • 1-3 años de experiencia general; 1-2 años en un rol similar.
  • Conocimiento avanzado en programas de diseño como Adobe y Corel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Diseñador gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Boho Chic

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como creativo gráfico, será responsable de la edición y el retoque fotográficos, asegurando que cada pieza gráfica resuene con la audiencia.

Responsabilidades:

  • Desarrollar piezas gráficas para campañas de moda.
  • Realizar edición y retoque fotográfico profesional.
  • Diseñar contenido visual para redes sociales y e-commerce.
  • Colaborar en el desarrollo de identidad visual de la marca.
  • Maquetar y diseñar material editorial como catálogos y lookbooks.
  • Adaptar piezas gráficas para medios digitales e impresos.
  • Gestionar múltiples proyectos asegurando el cumplimiento de plazos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Diseño Gráfico o afines.
  • Más de 4 años de experiencia en diseño gráfico para la industria de la moda.
  • Dominio de herramientas de diseño y edición profesional.
  • Experiencia en desarrollo de campañas publicitarias y comunicación de marca.
  • Habilidad para trabajar en equipos creativos y de marketing.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas