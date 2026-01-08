Vacantes para diseñadores gráficos: empresas buscan talento creativo

El diseño gráfico se ha convertido en un componente clave para la comunicación, la identidad de marca y la competitividad de las empresas. A través de piezas visuales claras y atractivas, los diseñadores gráficos contribuyen a transmitir mensajes, fortalecer la presencia digital y generar conexiones efectivas con clientes y audiencias.
En este contexto, distintas empresas han abierto vacantes para incorporar talento creativo a sus equipos de trabajo. Las oportunidades disponibles abarcan sectores como mercadeo, publicidad, tecnología, comercio y servicios, donde el diseño cumple un rol fundamental en campañas, contenidos digitales, productos y experiencias de usuario.
Para los profesionales del diseño gráfico, estas vacantes representan la posibilidad de desarrollar su creatividad en entornos laborales formales, participar en proyectos de impacto y continuar fortaleciendo su perfil profesional.
¿Cómo postularse?
Diseñador gráfico senior key visuals – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 3.000.000
Como artista visual senior, trabajará de cerca con el equipo de branding y marketing para asegurar que cada pieza gráfica no solo sea atractiva, sino que también impulse el posicionamiento de la marca a nivel nacional.
Responsabilidades:
- Realizar mood boards de inspiración y conceptualización como base para la campaña.
- Investigar e incorporar nuevas metodologías y herramientas de diseño.
- Conceptualizar estrategias de comunicación junto al jefe de branding y el equipo de mercadeo.
- Plantear soluciones gráficas acordes a las necesidades de comunicación de la compañía.
- Guiar al personal interno según los lineamientos gráficos de la marca.
- Garantizar el uso correcto de los lineamientos del manual de marca y estilos de comunicación.
- Generar un correcto posicionamiento de marca en campañas diseñadas.
Requerimientos:
- Profesional en diseño gráfico o publicidad.
- Cursos en Animación retoque digital branding.
- Dominio de Illustrator, Photoshop, Word, PowerPoint, Excel, After Effects, Premier.
- Mínimo 4 años de experiencia creando key visuals para campañas publicitarias en diversos canales.
- Experiencia en ATL, BTL DIGITAL y puntos de venta.
Líder de diseño gráfico – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 3.167.000 a 3.432.000
Croydon busca un profesional apasionado por la creatividad y el diseño, capaz de liderar proyectos de catálogos y editoriales con un enfoque innovador y estético.
Responsabilidades:
- Creación de conceptos creativos y racionales para catálogos.
- Dirección de artes para el diseño.
- Elaboración y manejo de briefs creativos.
- Desarrollo y redacción de copys con criterio gramatical.
- Edición de videos.
- Retoques fotográficos con énfasis en moda y pieles.
- Manejo de preprensa, colorimetría y finalización de archivos.
- Gestión con proveedores de impresión.
Requerimientos:
- Experiencia laboral de 2 años en diseño de catálogos o editorial.
- Profesional en Diseño Gráfico.
- Residir en Bogotá.
Diseñador gráfico POP – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Como diseñador gráfico, será el responsable de garantizar la imagen de la marca, diseñando productos que se ajustan a los lineamientos de la empresa, con el fin de mantener la coherencia y la identidad de la marca
Responsabilidades
- Implementar procesos creativos en el desarrollo de material gráfico, buscando la originalidad y la calidad en cada diseño.
- Adaptar los backings de vitrina a diferentes tamaños y tipologías, asegurando una correcta presentación visual en todos los puntos de venta.
- Brindar soporte al área en la creación de propuestas y presentaciones que requieran diseño gráfico, aportando ideas innovadoras y creativas.
- Transformar las ideas de las líneas gráficas de las campañas en elementos visuales para las vitrinas, logrando una coherencia y atractivo visual.
- Elaborar manuales y planogramas para las vitrinas de cada marca, adaptándolos según las temporadas o proyectos de la empresa.
- Realizar investigaciones constantes sobre nuevas propuestas y tendencias de manuales, con el objetivo de actualizar y mejorar los diseños existentes.
- Asegurar la entrega oportuna de las Ecards para la comunicación de información visual a las tiendas.
- Desarrollar planos (renders) de las vitrinas, objetos y espacios, ofreciendo una representación visual precisa y atractiva.
- Realizar las actividades designadas por el jefe inmediato
Requerimientos:
- Título profesional en Diseño Gráfico, Industrial, Publicidad o afines.
- 1-3 años de experiencia general; 1-2 años en un rol similar.
- Conocimiento avanzado en programas de diseño como Adobe y Corel.
Diseñador gráfico – Bogotá D.C.
Empresa: Boho Chic
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Como creativo gráfico, será responsable de la edición y el retoque fotográficos, asegurando que cada pieza gráfica resuene con la audiencia.
Responsabilidades:
- Desarrollar piezas gráficas para campañas de moda.
- Realizar edición y retoque fotográfico profesional.
- Diseñar contenido visual para redes sociales y e-commerce.
- Colaborar en el desarrollo de identidad visual de la marca.
- Maquetar y diseñar material editorial como catálogos y lookbooks.
- Adaptar piezas gráficas para medios digitales e impresos.
- Gestionar múltiples proyectos asegurando el cumplimiento de plazos.
Requerimientos:
- Título profesional en Diseño Gráfico o afines.
- Más de 4 años de experiencia en diseño gráfico para la industria de la moda.
- Dominio de herramientas de diseño y edición profesional.
- Experiencia en desarrollo de campañas publicitarias y comunicación de marca.
- Habilidad para trabajar en equipos creativos y de marketing.
