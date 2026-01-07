Origen Colombia, una vitrina para la artesanía nacional en el corazón de Cartagena

La feria Origen Colombia se consolida esta temporada como uno de los encuentros culturales y artesanales más relevantes en el centro histórico de Cartagena. Bajo el lema “Nuestra naturaleza, nuestro origen”, el evento propone una experiencia que conecta tradición, sostenibilidad y diseño contemporáneo, en un escenario patrimonial que recibe a miles de visitantes durante el cierre e inicio de año.

Instalada en la sede de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), en la Plaza San Diego, Origen Colombia se presenta como una alternativa cultural que complementa la agenda turística de la ciudad. Con entrada libre y una programación continua durante el día y la noche, la feria invita a recorrer los saberes ancestrales del país a través de piezas únicas elaboradas con materiales naturales y técnicas tradicionales.

En su edición actual, Origen Colombia reúne a 60 maestros artesanos, diseñadores y emprendedores de distintas regiones de Colombia, quienes exhiben más de 10.000 productos en categorías como arte, artesanía, moda, joyería, diseño y gastronomía. Los espacios de exhibición, inspirados en la biodiversidad colombiana, crean una experiencia inmersiva que resalta la riqueza cultural y natural del territorio, invitando a los visitantes a conocer el origen y la historia detrás de cada pieza.

60 maestros artesanos, diseñadores y emprendedores de todo el país se reúnen en el centro histórico de La Heroica con una propuesta cultural y sostenible. Foto: Origen Colombia, API

“Origen Colombia lleva 22 años siendo una plataforma para la exposición de nuestros saberes y oficios, enfocados en las artes manuales de artesanos de todas las regiones del país e invitados internacionales”, señaló Demetrio Muñoz León, director de la feria. Según explicó, uno de los factores que distingue a este evento es la cuidadosa selección de los participantes, muchos de ellos maestros artesanos que preservan técnicas ancestrales y que encuentran en el antiguo convento de San Diego un espacio cargado de historia, tradición y alto flujo de público nacional e internacional.

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

La diversidad regional es uno de los ejes centrales de la feria. Los asistentes pueden encontrar cestería y tejidos del Cauca y Nariño, joyería elaborada con esmeraldas de Muzo, piezas inspiradas en la orfebrería precolombina, objetos artesanales del Quindío, así como cacao y café provenientes de Caldas. También participan comunidades indígenas como la etnia arhuaca del Magdalena, junto a emprendedores de la región andina, Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero, con propuestas en moda, calzado, joyería y arte.

Desde Cali y el Pacífico colombiano llegan diseñadoras de joyas, bolsos, bebidas y cosméticos elaborados a partir de fórmulas ancestrales, mientras que el Caribe está representado por artesanas tejedoras de mochilas y creadoras que intervienen piezas con engastes de pedrería.

La feria Origen Colombia se consolida esta temporada como uno de los encuentros culturales y artesanales más relevantes en el centro histórico de Cartagena. Foto: Origen Colombia, API

Para los expositores, Origen Colombia funciona como una vitrina estratégica para visibilizar su trabajo y conectar con nuevos públicos. Milena Rivera, de Liquira de Colombia, marca especializada en relojes y gafas elaborados en madera natural, destaca el impacto que ha tenido su participación en la feria. “Es una feria maravillosa que le ha permitido a nuestra empresa tener una vitrina muy especial en Cartagena y llegar a un público internacional que valora y aprecia todo lo que se elabora a mano con materia prima natural”, afirmó.

“Invertir sin escuchar es la manera más rápida de fracasar”

La edición actual también marca la llegada de nuevos talentos. Isabel Manco, creadora de Izha Prana, participa por primera vez con sus sombreros inspirados en el amor de su padre por estas piezas. Sus productos, según explica, rinden homenaje a la memoria, a lo heredado y a aquello que trasciende el tiempo. Para la diseñadora, la experiencia ha sido enriquecedora, tanto por la posibilidad de dar a conocer su trabajo como por la conexión directa con un público interesado en las historias que hay detrás de cada creación.

Con 28 versiones realizadas desde su creación en 2004, Origen Colombia se ha posicionado como una de las plataformas más representativas del país para los emprendimientos que tienen en la cultura y la naturaleza el eje de su propuesta. En plena temporada turística, la feria reafirma su lugar como un espacio donde la artesanía colombiana dialoga con el presente y se proyecta hacia nuevas audiencias, desde el corazón histórico de Cartagena.