Cápsula
Nueva tienda de Artesanías de Colombia en Mompox busca fortalecer la economía local
Artesanías de Colombia con la apertura de esta nueva tienda reafirma su compromiso de impulsar el sector artesanal
Artesanías de Colombia S.A. acaba de inaugurar una nueva tienda en Mompox, Bolívar. Con esta nueva sede buscan fortalecer el desarrollo económico local, visibilizar el trabajo de los artesanos de la región y promover la riqueza cultural del país a través de la comercialización de productos hechos a mano con técnicas tradicionales.
Se espera que la tienda se convierta en un punto de encuentro entre tradición y turismo, por eso los productos que se pondrán a disposición de los visitantes se pueden destacar piezas elaboradas con técnicas ancestrales como la filigrana, considerada uno de los símbolos de la identidad cultural momposina.
Más allá de la comercialización, el proyecto busca preservar el patrimonio inmaterial y fortalecer la cadena de valor del sector artesanal en el Caribe colombiano. De esta manera, se plantea también como una oportunidad para dinamizar el turismo cultural en la región y ampliar las posibilidades de mercado para los artesanos.
La tienda está ubicada en Carrera 1 Nro. 16A – 01 y se convertirá en un foco de desarrollo económico local mediante la generación de nuevas oportunidades para los artesanos de Bolívar.
El acto de inauguración contó con la participación de autoridades locales, representantes del sector y miembros de la comunidad, quienes coincidieron en resaltar el valor económico y social de este tipo de iniciativas para el municipio.