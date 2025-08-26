Suscribirse

Nueva tienda de Artesanías de Colombia en Mompox busca fortalecer la economía local

Artesanías de Colombia con la apertura de esta nueva tienda reafirma su compromiso de impulsar el sector artesanal

Redacción Economía
26 de agosto de 2025, 2:41 p. m.
Con esta nueva tienda promocional de Artesanías de Colombia también se busca promover la comercialización de productos elaborados con técnicas tradicionales como la filigrana.
Con esta nueva tienda promocional de Artesanías de Colombia también se busca promover la comercialización de productos elaborados con técnicas tradicionales como la filigrana. | Foto: Artesanías de Colombia

Artesanías de Colombia S.A. acaba de inaugurar una nueva tienda en Mompox, Bolívar. Con esta nueva sede buscan fortalecer el desarrollo económico local, visibilizar el trabajo de los artesanos de la región y promover la riqueza cultural del país a través de la comercialización de productos hechos a mano con técnicas tradicionales.

Se espera que la tienda se convierta en un punto de encuentro entre tradición y turismo, por eso los productos que se pondrán a disposición de los visitantes se pueden destacar piezas elaboradas con técnicas ancestrales como la filigrana, considerada uno de los símbolos de la identidad cultural momposina.

La apertura de esta nueva tienda promocional, reafirma el compromiso de Artesanías de Colombia con el impulso del sector artesana
La apertura de esta nueva tienda promocional reafirma el compromiso de Artesanías de Colombia con el impulso del sector artesanal. | Foto: Artesanías de Colombia

Más allá de la comercialización, el proyecto busca preservar el patrimonio inmaterial y fortalecer la cadena de valor del sector artesanal en el Caribe colombiano. De esta manera, se plantea también como una oportunidad para dinamizar el turismo cultural en la región y ampliar las posibilidades de mercado para los artesanos.

Contexto: Performance y artesania asi se vivieron las pasarelas del segundo dia de bfw

La tienda está ubicada en Carrera 1 Nro. 16A – 01 y se convertirá en un foco de desarrollo económico local mediante la generación de nuevas oportunidades para los artesanos de Bolívar.

El acto de inauguración contó con la participación de autoridades locales, representantes del sector y miembros de la comunidad, quienes coincidieron en resaltar el valor económico y social de este tipo de iniciativas para el municipio.

