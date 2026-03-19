Bogotá: hay más de 70.000 vacantes activas esta semana, postúlese acá

El mercado laboral en Bogotá ha mostrado señales positivas en los primeros meses del año, con un mayor movimiento en la oferta de empleo y nuevas oportunidades para quienes buscan vincularse a una empresa.

Las cifras más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran cómo inició el panorama laboral en el país. Con corte a enero de 2025, Bogotá registró la menor tasa de desempleo entre las principales ciudades, con un 7,5%.

En línea con este comportamiento, actualmente hay más de 70 mil vacantes activas en la capital colombiana, con el propósito de seguir impulsando el empleo y facilitar el acceso de más personas al mercado laboral.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será fundamental para brindar una experiencia excepcional al cliente, asegurando que cada comprador encuentre justo lo que necesita, mientras contribuyes al éxito del equipo.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en sus compras.

Mantener el área de ventas organizada y atractiva.

Realizar seguimiento a las necesidades de los clientes.

Apoyar en el cumplimiento de metas de ventas.

Participar en la implementación de promociones y actividades comerciales.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor temporal o en roles similares.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en horarios extendidos especialmente durante la temporada navideña.

Actitud proactiva y orientada a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista calidad de datos

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Como analista de calidad de datos, su función será apoyar al director de gobierno y calidad de información en la definición e implementación de la estrategia de calidad de datos de la entidad, mediante el diseño y ejecución de procesos, técnicas y actividades orientadas a garantizar la integridad, consistencia, oportunidad y confiabilidad de la información.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año trabajando con Excel en nivel avanzado.

Experiencia en áreas de análisis de información y/o gestión de datos.

Dos (2) o más años de experiencia en el uso de herramientas como SQL y Python, así como en el manejo y análisis de datos.

Experiencia demostrable en gestión de información y calidad de datos, incluyendo funciones y controles de calidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes en Bogotá con salarios de hasta $ 7 millones: así puede postularse

Soldador especialista

Empresa: Talento Laboral Colombia

Salario: $ 2.500.000

Se busca un profesional apasionado por la soldadura, que tenga una sólida formación técnica y esté listo para enfrentar desafíos en diferentes municipios de Colombia.

Responsabilidades:

Realizar soldaduras de alta precisión en distintos tipos de metales.

Inspeccionar y evaluar piezas para asegurar la calidad de las soldaduras.

Colaborar con el equipo para desarrollar mejoras en los procesos de soldadura.

Mantener el equipo de soldadura en condiciones óptimas de funcionamiento.

Cumplir con las normas de seguridad y calidad establecidas por la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 años como soldador o técnico en soldadura.

Certificación en procesos de soldadura MIG TIG o similares.

Conocimiento en lectura e interpretación de planos técnicos.

Habilidad para operar máquinas de soldadura de manera segura.

Disponibilidad para trabajar en diferentes ubicaciones dentro de Colombia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de mantenimiento de instalaciones

Empresa: Caracol Televisión

Salario: A convenir

Este puesto es clave para garantizar la funcionalidad y seguridad del mobiliario de oficina, asegurando un entorno óptimo para los colaboradores.

Responsabilidades:

Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario.

Garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones.

Gestionar inventarios.

Elaborar reportes básicos utilizando Excel.

Requerimientos:

Educación secundaria o técnica en mantenimiento.

Experiencia previa en mantenimiento (deseable).

Conocimientos básicos de Excel.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auditor/a de procesos

Empresa: Colfondos

Salario: $ 5.200.000

Si su motivación es generar valor a través de auditorías con un enfoque en riesgos y automatización, ¡este reto es para usted!

Responsabilidades:

Realizar auditorías internas de procesos financieros y operativos.

Identificar áreas de mejora en los controles internos.

Desarrollar informes de auditoría con recomendaciones efectivas.

Colaborar con equipos multifuncionales para implementar mejoras.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración o afines.

Experiencia mínima de 3 años como auditor/a de procesos o auditor interno.

Conocimiento avanzado en herramientas como Excel ACL SQL.

Dominio de normas internacionales de auditoría.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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