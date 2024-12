Dijo también en ese texto, que continuaba en celda de aislamiento y que ya permitió los exámenes médicos que le solicitaron. "Me han hallanado la celda dos veces", se lee al final del documento.

En cuanto se supo la noticia, toda la dirección del partido de la Farc se dirigió hacia la cárcel donde se conoció esta mañana una carta escrita por el propio Santrich en la que denunciaba que dos días después de la decisión del tribunal especial, todavía se encontraba tras las rejas. "El director de la cárcel no le da la cara ni a mí ni a mis abogados para explicar la demora en el cumplimiento del fallo", escribió.

"Está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad, en hechos que no se han podido esclarecer. Que responda el Inpec por qué no entra la ambulancia", denunció Tolosa. Sin embargo, minutos después, el general William Ernesto Ruiz, director del Inpec, confirmó que en la mañana Santrich se autolesionó levemente en los brazos.

Francisco Tolosa informó a la salida de la cárcel la Picota que Jesús Santrich está herido. La JEP ordenó esta semana la libertad y no extradición del exjefe guerrillero, decisión que causó un remezón político en el país. Al menos dos inspecciones se habrían llevado a cabo en el transcurso de este 17 de mayo a su celda mientras el excombatiente espera que la medida se haga efectiva.

La conclusión de los magistrados de la JEP fue que el exjefe guerrillero no fuera entregado a la justicia estadounidense pues está amparado por la garantía de no extradición y porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de los supuestos hechos. Sin embargo, desde que se conoció la decisión, miembros del partido de gobierno proponen que por otras vías el expresidente Duque le retire la boleta de libertad y lo ponga a disposición de la justicia gringa vía extradición, contraviniendo el mandato de la JEP.

Minutos antes de que se conociera la denuncia sobre el estado de salud de Santrich, el senador Uribe reiteró el rechazo del Centro Democrático a la decisión de la JEP. Durante el debate de precandidatos del Centro Democrático a la Alcaldía de Cúcuta, el senador dijo que "el Centro Democrático sabe que con el buen criterio, el presidente Duque sabe, de acuerdo con la normas jurídicas logrará la extrradición de Santrich", dijo.