“Claudia López ya no se va a llamar Nayibe, sino Nayib”, como Nayib Bukele

“Claudia López es otra que hace parte de la misma línea de Roy (Roy Barreras, embajador de Colombia en Londres) y de Benedetti (Armando Benedetti, embajador de Colombia en la FAO, con sede en Roma, Italia), de los que mudan de piel (…). Ya no se va a llamar Nayibe sino Nayib”. De esta manera, la senadora María Fernanda Cabal cargó contra los cambios de posturas políticas de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, quien se pronunció por cuenta del paro de transportadores que está en curso.

A propósito del paro camionero, López dijo este jueves que el subsidio al ACPM es insostenible. Sin embargo, llama la atención que ella haya apoyado a Gustavo Petro a la Presidencia, teniendo en cuenta que él prometió en campaña no subir el valor de dicho combustible.

“El subsidio al ACPM es fiscal y ambientalmente insostenible, porque se chupa la inversión pública para reducir pobreza y generar empleo, y sigue contaminando el aire y empeorando la salud de la gente. Sin embargo, ese subsidio ha sido prorrogado por todos los anteriores gobiernos para evitar paros como este. En vez de jugar a quién tumba a quién (primero el petrismo contra Duque y ahora el uribismo contra Petro) a los dirigentes políticos les llegó la hora de trabajar para solucionar los problemas estructurales de los camioneros y la carga en Colombia, en vez de seguir en un mutuo y burdo oportunismo politiquero. No son sus egos y cálculos, sino el bienestar de la gente y la productividad del país, la que está en juego. Esas soluciones, y no alocuciones distractoras, es lo menos que debe salir de esta coyuntura. Y en todo caso medidas obvias, como las que menciona la señora en el video desde Usme, deben tomarse para mitigar el impacto del paro y facilitarle con el transporte público la movilidad a los ciudadanos a sus actividades”, señaló Claudia López.

Cabal también se refirió a otros personajes de la vida nacional y posibles aspirantes presidenciales, tal cual ella lo es. Sobre el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo: “Retibio y además terminamos con María Ángela Holguín de primera dama”. Sobre Juan Manuel Galán dijo que es “muy querido, pero no le va bien cuando se lanza”.

La senadora Cabal indicó, finalmente, que ella sí quiere quedarse con la nominación del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia, en 2026, pero pidió que no la pongan “a pelear” con los otros aspirantes de esa colectividad: Paloma Valencia, Miguel Uribe o Paola Holguín. A su modo de ver, Valencia es la congresista más juiciosa de su partido, Miguel Uribe es muy joven “le falta crecer, es muy querido” y “con Paola tengo una relación no muy cercana”, pero le manifestó su respeto por su trabajo “incondicional” para ayudar a otras personas. “Disputa, no, el desafío es enamorar al público”.