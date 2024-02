DANE y FMI alertan sobre la economía colombiana y al gobierno Petro le renuncian expertos económicos: “hay que decirle no al presidente”

Y agregó Juan Camilo Restrepo en Vicky en Semana : “esto me hace recordar a una anécdota que la resumo brevemente; en el antiguo despacho presidencial, cuando este funcionaba en el Palacio de San Carlos, había una placa a la entrada del despacho presidencial que la veía todo aquel que entraba a hablar con el presidente y era una frase del libertador Bolívar que dice: ‘le sirve mejor al primer mandatario quien le dice la verdad, y no quien lo lisonjea’. Lastimosamente, la salida de González, de Planeación, y de Numa, del Ministerio de Hacienda , parece que se debe a que prefirieron decirle la verdad al jefe de Estado, en vez de lisonjearlo”.

“La primera responsabilidad de un ministro de Hacienda, de su equipo técnico, es nunca hacer un ‘Yes Man’ o un sí, o un sí permanente. No, hay que decir que no. Y hay que decirle no a una cantidad de eventuales decisiones que el presidente quisiera tomar de una manera distinta, pero que no se pueden y aquí yo creo que ha sucedido un poquito de eso y ese equilibrio no se puede romper”, destacó José Manuel Restrepo.