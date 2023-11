“El país se va a pronunciar”: fiscal Francisco Barbosa responde si está o no haciendo política

En diálogo con Vicky en Semana, el fiscal Francisco Barbosa respondió si sus declaraciones obedecen o no a una intervención en política de su parte. De acuerdo con el jefe del ente acusador, sus competencias le permiten pronunciarse a la luz de la Constitución Política. De igual manera, señaló Barbosa: “El país se va a pronunciar, puede ser que yo no tenga ningún eco, pero el país está observando lo que está pasando. Desde el punto de mis competencias me voy con la consciencia tranquila”, aseveró, al recordar que le quedan dos meses en el cargo.