El sentido mensaje de Jennifer Pedraza pidiendo al Pacto Histórico no justificar el escándalo: “Petro prometió un cambio”

“Si el presidente Gustavo Petro le hubiera prometido a todo el mundo en las elecciones que su gobierno iba a ser más de lo mismo, seguramente se hubiera quemado... Pero lo que él prometió fue un cambio que hoy no está ocurriendo , y no puede excusarse diciendo, como acabé de leer el trino de Gustavo Bolívar , no puede excusarse en la impunidad de los anteriores procesos de investigación por presunta financiación de las anteriores campañas presidenciales”, puso en tela de juicio la representante a la Cámara.

Y agregó: “Entonces como aquí no han metido a nadie a la cárcel, como no pasó nada con lo de Samper, Santos, Duque... entonces no va a pasar nada con lo del presidente Gustavo Petro. Háganme el favor, esto no fue lo que ustedes [el Pacto Histórico] prometieron”, concluyó Jennifer Pedraza en Vicky en Semana.