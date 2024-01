“Es el mismo pasquín propagandista que creó Fidel Castro en Cuba”: María Fernanda Cabal por periódico del Gobierno Petro

De acuerdo con la senadora del Centro Democrático, el periódico del Gobierno “es el mismo pasquín propagandista que creó Fidel Castro, en Cuba, que se llama Granma , que todavía circula, me imagino que con escasez, como todo lo de Cuba, porque hasta con el azúcar acabaron, menos con las cuentas bancarias multimillonarias de los descendientes de Fidel Castro”.

En la misma corriente de ideas, la ferviente opositora del Gobierno no tuvo problema en decir que, al final de cuentas, el presidente Gustavo Petro demostró que “no le importa nada”. De hecho, Cabal aseguró que lo que pasa con el mandatario es que “está investido de autoridad monárquica”.

Pero eso no fue todo. Resulta que el nombre de José Félix Lafaurie, esposo de la senadora Cabal, figura en socio con escribir en el periódico del Gobierno nacional. Ante esto, la influyente mujer de la política señaló que se habría recogido una columna del presidente de Fedegán, pero sería una reproducción escrita y nada más.

“El periódico, de hecho, lo que sostiene es toda una batalla ideológica para promover las reformas de Petro. Si ustedes leen su contenido, no informa del contradictor, de poder tener una voz. Van a tener muchos que decir ‘eso no es cierto’” , sentenció María Fernanda.

Inclusive, Cabal añadió que no creía el hecho de que en el periódico apareciera una columna de su esposo, pero que habría sido puesta porque es de dominio público. “No creo que sean colaboradores, recogen columnas recurrentes de personas que salen en otros medios de forma periódica”, expresó en Vicky en Semana .

Por ahora, cabe decir que José Félix Lafaurie no se ha referido al respecto, es decir, no se sabe si él está de acuerdo o no.