Fiscal Francisco Barbosa alerta sobre política antidrogas del gobierno Petro: “terroristas, narcos y determinadores criminales quedarían libres”

Recientemente, se dio a conocer que el gobierno del presidente Gustavo Petro se tomará dos semanas más para discutir su política antidrogas. Sin embargo, mientras eso pasa, en la Fiscalía no ven a la normativa con los mejores ojos.

De acuerdo con el ente acusador, “tratan a través de artificios, de parágrafos, de frasecitas, de querer entonces ya no presentar el proyecto de sometimiento, sino en un artículo meter el proyecto a la justicia en un proyecto de ley de deshumanización”.

Barbosa explicó que como fiscal se pueden perdonar delitos, a través de principios de oportunidad, así que en el artículo cuatro del mencionado proyecto se incluyó una nueva causal de principio de oportunidad “que dice que una persona que sea jefe, cabecilla, determinador, organizador, promotor o director de organizaciones criminales, que ha cometido delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, actividades vinculadas con el terrorismo, tráfico de sustancias de procesamiento de narcóticos... pueden que cuando sientan que hay una persecución penal -que por obvias razones la va a haber- y diga que eso le afecta, su expectativa ciudadana, ejercer un derecho constitucionalmente protegido, que no es otro que el de la paz”.

Sumado a esto, el encargado de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes, mencionó en Vicky en Semana que, entre lo más reciente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio una explicación “diciendo que no, que eso lo estaban pensando para la protesta social”.

Sin embargo, desde el punto de vista del fiscal no es así, puesto que en su análisis va más allá. Inclusive, el profesional en Derecho cuestionó que “¿quién ha dicho que la protesta social es un delito? (...) Yo, Francisco Barbosa, considero que es un derecho fundamental, es decir, no entiendo bien la noción de la protesta social alrededor del Código Penal”.

Y agregó: “Nadie en Colombia y esta Fiscalía ha perseguido a alguien por la protesta social. Las personas que están presas, detenidas y que han tenido procesos y que, además, son los jueces de la República los que los han condenado por delitos, no son por protesta social, sino por terrorismo, homicidio, lesiones personales, daño al bien ajeno, etc. Ahora, si consideran que la protesta social en Colombia es un delito yo me opongo, pero cuando yo leo esa disposición simple y llanamente es un sometimiento a la justicia sin reglamentación para efecto de buscar la salida de personas de la cárcel”.