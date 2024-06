Jota Pe Hernández mandó sablazo a Petro tras sostener que sí estuvo en la posesión de Bukele: “Lo aprovecharon los izquierdistas”

“Ojalá algún día Colombia tenga un mandatario que beneficie a los colombianos honestos y trabajadores y no a un Gustavo Petro que está buscando beneficios para los bandidos y delincuentes, como lo hemos visto a través de sus proyectos y proposiciones en el Congreso. Hoy les están pagando desde el Gobierno, con los impuestos de los colombianos, a los delincuentes, dizque por no robar y no matar. Hoy el presidente Petro está proponiendo un fondo para subsidiar a la guerrilla del ELN, que para que dejen de secuestrar. No, a los bandidos hay que enfrentarlos con la gallardía, el carácter y contundencia que lo hacen en países como Ecuador, El Salvador y Argentina”, destacó Jota Pe Hernández en Vicky en Semana.