“No quiero pensar que sea retaliación política”: gobernador Juan Guillermo Zuluaga denuncia que le redujeron su esquema de seguridad

A través de un video publicado en su cuenta en Twitter, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, le pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, hacer presencia en su departamento, teniendo en cuenta los más recientes ataques armados por parte de las disidencias de las Farc contra la población civil.

“Nuevamente, las disidencias de las Farc atacan a la población civil. En pocas semanas, tres artefactos explosivos dejan nueve personas heridas, incluyendo niños, adultos mayores y dos caninos muertos. Los mismos que están pidiendo cese al fuego, siguen con sus fechorías”, dijo Zuluaga a través de Twitter.

Sin embargo, en Vicky en Semana, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga denunció que le recortaron su esquema de seguridad, a pesar de la delicada situación de orden público en su departamento.

“Aquí no nos vamos a doblegar, aquí no nos van a callar. Incluso, hasta el esquema de seguridad me fue recortado por la Unidad Nacional de Protección, por tramitologías, a pesar de tener un grado extraordinario en el riesgo”, indicó Zuluaga.

De acuerdo con el mandatario departamental, su esquema de seguridad lo redujeron desde hace aproximadamente tres o cuatro meses. Sin embargo, dijo que ahora le interesa abogar por la población civil, la misma que está siendo víctima de ataques terroristas por parte las disidencias de las Farc.

No obstante, el gobernador Zuluaga dijo que no quiere pensar que la reducción de su esquema de seguridad “sea una retaliación política”, recalcando que el gobierno del presidente Gustavo Petro no podría estar actuando de esa manera contra él.

“El Gobierno nacional no podría estar actuando así, las campañas electorales ya pasaron, ahora son ejercicios de gobierno con los que tenemos que ser muy responsables con nuestras decisiones. No quisiera pensar que eso sea. Trámites burocráticos, administrativos, cualquier otra cosa. Pero insisto, no quisiera centrarme solamente en la preocupación por mi seguridad, yo tengo es temor por la seguridad de la gente”, destacó en Vicky en Semana el mandatario departamental.