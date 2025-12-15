Suscribirse

Juan Guillermo Zuluaga se adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella

Se siguen moviendo las fichas políticas de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

15 de diciembre de 2025, 7:22 p. m.
Abelardo de la Espriella y Juan Guillermo Zuluaga.
Abelardo de la Espriella y Juan Guillermo Zuluaga. | Foto: Semana.

El exgobernador del Meta y exprecandidato presidencial, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que respaldará el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

“He tomado la decisión de acompañar una candidatura que representa firmeza en la defensa de los valores democráticos, empezando por la seguridad”, dijo Zuluaga.

Indicó que su determinación responde a la preocupación de que el país está en riesgo de seguir bajo el mando de las estructuras criminales que se “tomaron el territorio nacional”.

Contexto: Juan Guillermo Zuluaga rechaza invitación de Álvaro Uribe y no aspirará al Congreso

Para el político, “esa amenaza es una realidad y hoy tienen candidato con el rótulo de las Farc y toda esa caterva de criminales que tanto daño han hecho”.

Así las cosas, Zuluaga se alejó de la candidatura de Aníbal Gaviria, el que resultó electo de la coalición de las regiones.

Abelardo de la Espriella ya respondió a la decisión del exgobernador del Meta: “Bienvenido a la manada este tigre del Llano”.

