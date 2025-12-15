Juan Guillermo Zuluaga se adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella

El exgobernador del Meta y exprecandidato presidencial, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que respaldará el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

“He tomado la decisión de acompañar una candidatura que representa firmeza en la defensa de los valores democráticos, empezando por la seguridad”, dijo Zuluaga.

Indicó que su determinación responde a la preocupación de que el país está en riesgo de seguir bajo el mando de las estructuras criminales que se “tomaron el territorio nacional”.

Para el político, “esa amenaza es una realidad y hoy tienen candidato con el rótulo de las Farc y toda esa caterva de criminales que tanto daño han hecho”.

Así las cosas, Zuluaga se alejó de la candidatura de Aníbal Gaviria, el que resultó electo de la coalición de las regiones.