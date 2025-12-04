Confidenciales
Juan Guillermo Zuluaga rechaza invitación de Álvaro Uribe y no aspirará al Congreso
El exgobernador del Meta, que también se bajó de la carrera por la Presidencia, anunció que trabajará por la unidad de cara a las elecciones de 2026.
El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció este jueves que no aceptó la invitación que le hizo Álvaro Uribe para aspirar al Congreso de la República a través del Centro Democrático.
“La compleja situación que vive el país me ha llevado a una reflexión responsable y serena. Luego de declinar mi candidatura presidencial, he decidido no aspirar al Congreso de la República”, afirmó Zuluaga.
El exmandatario entregó detalles de la propuesta que le hizo el expresidente y dirigente del partido político de derecha: “Agradezco la confianza y su invitación a integrar la lista al Senado del Centro Democrático”.
Zuluaga también contó que no solo esta organización le ofreció apostar por el Legislativo desde sus filas; otros partidos políticos le sugirieron postularse en sus listas. Él rechazó todas las opciones.
“Me pongo en función no de mi nombre, sino de Colombia. Trabajaré por la unidad que tanto necesitamos para derrotar la continuidad de este nefasto Gobierno. Colombia podrá contar con mi trabajo y compromiso para construir la mejor opción para enfrentar al candidato de las Farc y su proyecto comunista”, dijo Zuluaga.
