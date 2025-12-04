Suscribirse

Juan Guillermo Zuluaga rechaza invitación de Álvaro Uribe y no aspirará al Congreso

El exgobernador del Meta, que también se bajó de la carrera por la Presidencia, anunció que trabajará por la unidad de cara a las elecciones de 2026.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:47 a. m.
Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, y el expresidente Álvaro Uribe.
Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, y el expresidente Álvaro Uribe. | Foto: Semana/Suministrada a Semana.

El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció este jueves que no aceptó la invitación que le hizo Álvaro Uribe para aspirar al Congreso de la República a través del Centro Democrático.

“La compleja situación que vive el país me ha llevado a una reflexión responsable y serena. Luego de declinar mi candidatura presidencial, he decidido no aspirar al Congreso de la República”, afirmó Zuluaga.

El exmandatario entregó detalles de la propuesta que le hizo el expresidente y dirigente del partido político de derecha: “Agradezco la confianza y su invitación a integrar la lista al Senado del Centro Democrático”.

Contexto: “El tiempo me dio la razón”: Andrés Guerra, del Centro Democrático, fue quien reveló la desconfianza que generó Miguel Uribe Londoño en el uribismo

Zuluaga también contó que no solo esta organización le ofreció apostar por el Legislativo desde sus filas; otros partidos políticos le sugirieron postularse en sus listas. Él rechazó todas las opciones.

Me pongo en función no de mi nombre, sino de Colombia. Trabajaré por la unidad que tanto necesitamos para derrotar la continuidad de este nefasto Gobierno. Colombia podrá contar con mi trabajo y compromiso para construir la mejor opción para enfrentar al candidato de las Farc y su proyecto comunista”, dijo Zuluaga.

