Juan Guillermo Zuluaga rechaza invitación de Álvaro Uribe y no aspirará al Congreso

El exgobernador del Meta, que también se bajó de la carrera por la Presidencia, anunció que trabajará por la unidad de cara a las elecciones de 2026.

4 de diciembre de 2025, 11:47 a. m.